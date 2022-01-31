Может решить политическую судьбу Бориса Джонсона: комиссия обнародовала результаты расследования о скандальных вечеринках

Речь идет о событиях 2020 года — когда вся страна находилась на строгом карантине.

В Великобритании обнародовали доклад о скандальных вечеринках, которые проходили в резиденции британского премьера и могут решить политическую судьбу Бориса Джонсона.

Об этом 31 января сообщается в сюжете ТСН.19:30.

Речь идет о событиях 2020 года — когда вся страна находилась на строгом карантине. Автор доклада — высокопоставленная чиновница Сью Грей пишет, что некоторые мероприятия, проведенные на Даунинг-стрит, были недопустимы, а чиновники допустили ошибки.

В частности, речь идет о собраниях в саду резиденции премьера – проводившихся без разрешения или надзора. Борис Джонсон представил текст доклада парламента, извинился и настаивает – его правительству можно доверять.

Часть данных из доклада изъяли – до завершения полицейского расследования. Следователи взялись за дело на прошлой неделе, и когда завершат – пока неизвестно. Впрочем, ранее обозреватели отмечали, что кроме политических последствий Бориса Джонсона может ожидать административная ответственность — в частности, штраф.

Комиссия обнародовала результаты расследования скандальных вечеринок Бориса Джонсона

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