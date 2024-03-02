"Может стать еще хуже": военный ответил, закончится ли война после смерти Путина

Сложно сказать сейчас, закончится ли война в Украине после смерти президента России Владимира Путина. Мы можем надеяться на лучшее, что там начнется смута, но готовиться к худшему варианту.

Такое мнение высказал историк, кандидат философских наук, младший лейтенант Национальной гвардии "Азов" Владислав Дутчак на позывной "Доцент" в интервью ведущей ТСН Наталье Островской.

“Вспомним почти “триумфальный” поход Пригожина в Москву. Вот немного не дожали. Без украинского казачества смута не выходит. Надо было помочь, но как-то у нас не сложилось на тот момент. Может быть, будет смута. А может, придет такой неадекват как Медведев с последней стадией алкоголизма и станет еще хуже. Трудно спрогнозировать. У нас противник очень сложный в том плане, что спрогнозировать трудно. Он действует совершенно алогично. Логику бесполезно искать", — рассказал военный.

Наталья Островская и Владислав Дутчак / Фото: ТСН.ua

По его словам, если бы Украина воевала с цивилизованными людьми, тогда можно было бы что-нибудь просчитать.

"Вспомните первые прогнозы: вот 30 тысяч погибнет россиян и они опомнятся. А дело в том, что российское общество не чувствует этого, потому что жизнь крутится в двух столицах — Москве и Питере. Там все нормально, голые вечеринки проводятся, все отлично, все классно. В принципе, никакого дефицита не ощущается. А выгребают для войны людей из депрессивных регионов, таких как Тува, Бурятия, Якутия. И это удивительно. Они как дотационные регионы, хотя полезных ископаемых просто туча. Они выбирают этих людей, выбрали заключённых. Они начинают активно привлекать выходцев из средней Азии, приехавших на заработки", — говорит Владислав Дутчак.

По мнению военного, россияне совершенно не почувствуют до миллиона потерь.

“Бабы еще нарожают. Здесь еще надо понимать, очень много в Сети видео в разных пабликах, как россияне с легкостью "суицидятся". Там ранение получил какое-то, он лежит, из коптера наши летают, смотрят, а он стреляется. Ты смотришь и думаешь, а зачем ты сюда приполз? Ты хотел бы суициднуться, ну где-то там… Это "гойда". Это у них крови. Поэтому это очень тяжелый противник, и не зря их "орками" наши называют всегда", — рассказал "Доцент".

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Только тот политик имеет право говорить, что надо драться до последнего, кто прошел ад штурма!

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