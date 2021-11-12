Может выйти под залог: водителю, который в Харькове на переходе сбил двух детей, избрали меру пресечения

Подозреваемый ДТП не комментирует.
Киевский суд Харькова избрал меру пресечения водителю внедорожника Land Cruiser, который 11 ноября на пешеходном переходе сбил двух подростков.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
Суд постановил подозреваемому в ДТП два месяца СИЗО или 340 тысяч гривен залога. Прокуратура просила залог в 10 миллионов гривен.
Сам подозреваемый свою вину признал, но пока говорить отказывается. Не комментирует ДТП и адвокат подозреваемого.
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