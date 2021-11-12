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Может выйти под залог: водителю, который в Харькове на переходе сбил двух детей, избрали меру пресечения

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Может выйти под залог: водителю, который в Харькове на переходе сбил двух детей, избрали меру пресечения

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Подозреваемый ДТП не комментирует.

Киевский суд Харькова избрал меру пресечения водителю внедорожника Land Cruiser, который 11 ноября на пешеходном переходе сбил двух подростков.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Суд постановил подозреваемому в ДТП два месяца СИЗО или 340 тысяч гривен залога. Прокуратура просила залог в 10 миллионов гривен.

Сам подозреваемый свою вину признал, но пока говорить отказывается. Не комментирует ДТП и адвокат подозреваемого.

ДТП в Харькове: Киевский суд избрал меру пресечения водителю внедорожника, сбившего двух подростков

ДТП в Харькове: Киевский суд избрал меру пресечения водителю внедорожника, сбившего двух подростков

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