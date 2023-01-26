Может вызвать паралич: в магазинах Киева ищут вредоносое румынское печенье

Опасное печенье, изготовленное в Румынии и завезенное в Украину, будет искано в торговых сетях Киева. Об этом сайту ТСН.ua рассказал Олег Рубан, начальник Госпродпотребслужбы Киева.

По словам Рубана, об опасном печенье стало известно из сообщения международной системы RASFF. Она информирует об опасных продуктах питания, обнаруженных после проведения лабораторных исследований и полученных об этом сообщений.

"Информацию о вредных и опасных продуктах питания Госпродпотребслужба получает из разных источников. Почти ежемесячно по всему государству регистрируются два, три, пять таких случаев о продуктах питания, которые в соответствии с международными нормами изымаются и запрещаются к реализации в торговых сетях. Таким стало и это печенье, которое обнаружили в Киевской области. Сейчас поставлена задача провести проверки и в Киеве. Есть ли такое печенье в столице — пока неизвестно. Мы только получили эту информацию. С завтрашнего дня начинаем проводить мониторинг торговых сетей столицы. По городу будут работать более 100 наших специалистов, которые проверят торговые сети на наличие вредоносного печенья", — сообщил сайту ТСН.ua начальник Госпродпотребслужбы Киева.

Фото: Госпродпотребслужба

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