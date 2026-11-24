Украинка Виталина Корниенко записала видео о своих намерениях касательно Украины / © ТСН

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На днях в соцсетях получило огласку видео, на котором украинка, самостоятельно воспитывающая двух детей-подростков, рассказала о том, как уехала во время войны из Украины в Европу и почему не хочет возвращаться.

К интернет-аудитории она обратилась с таким сообщением: «Скажите честно, хотите ли Вы возвращаться в Украину? Я прожила 3,5 года в Германии, 8 месяцев в Словении, и сейчас уже 3,5 месяца — во Франции. И честно, мое мнение, я посмотрела, как люди живут, и как заботится о них страна, я не хочу возвращаться в Украину. Я осталась одна с двумя детьми. Когда были побои со стороны моего бывшего супруга, 9 лет назад, я вызвала полицию, и они сказали, что это семейные разборки. Здесь в Европе такого не будет. Во-вторых: в Европе мама реально защищена, и страна о ней заботится. И финансово тоже. Она может встать на ноги! Плюс в Украине очень большая коррупция. Как бы ты ни „бодался“, если у тебя нет связей и нет денег… Вот и я не хочу. Можете меня осуждать, мне все равно. Для меня самое главное, чтобы я и мои дети были в безопасности и могли создавать свою жизнь и жить, а не выживать», — высказала свое мнение Виталина Корниенко.

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На это сообщение отреагировали почти 12 тысяч пользователей соцсетей, более 4 тысяч человек прокомментировали его и оставили крайне разные по содержанию комментарии. Часть украинцев откровенно осудили такую позицию, часть людей согласились с тем, что ради безопасности детей такой шаг оправдан, еще часть пользователей поставили вопрос о том, а какова цель этого видео.

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Украинка обратилась к пользователям соцсетей с вопросом о том, планируют ли украинцы возвращаться. Скриншот со страницы в соцсети

ТСН.ua разыскал эту женщину и пообщался с ней. Героиню видео, которое возмутило Сеть, зовут Виталина, ей 35 лет и она вместе с двумя детьми (им 12 и 10 лет) живет сейчас во Франции.

Во время полномасштабного вторжения Виталина уехала в Польшу, затем в Германию, впоследствии в Словению, а сейчас находится во Франции. Фото предоставлено В. Корниенко.

«Буду откровенной. За границей я жила некоторое время еще до полномасштабного вторжения, поэтому мне есть с чем сравнивать. Мы убегали от войны», — говорит Виталина.

Она рассказала предысторию того, как и почему она приняла решение уехать за границу: «Несколько лет назад мой бывший муж поднимал на меня руку, я вызвала полицию, которая мне тогда ответила, что это семейные разборки и уехала. Из-за таких отношений дети получили психологическую травму, я водила их к психологу. Из-за стресса дочь заболела сахарным диабетом. Муж меня запугивал. Я решить ничего не смогла тогда, а у него были связи. Другими словами — коррупция. Я была настолько запугана мужем, что даже не задавала вопроса об алиментах. Осталась одна с детьми на съемной квартире в Киеве, где не имела никакой защиты. Все было на мне — счета, школа и все остальное. У меня не было права заболеть. Когда мы развелись, дочке был год и 2 месяца. В Европе другая ситуация: если муж ударит жену, то его здесь могут даже лишить родительских прав. Приведу такой пример: в Германии живет украинка, муж которой, тоже украинец, избил ее и детей. Ему запрещено даже приближаться к ним, если это нарушит, то его оштрафуют на 300 тыс. евро. Его лишили родительских прав».

По ее словам, зарубежная государственная система рассчитывает, чтобы у мамы были средства на содержание детей.

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«Например, во Франции государство может оплачивать няню для ребенка, если женщина работает», — уточняет она.

Война в Украине побудила уехать за границу

«Из Украины я с детьми уехала в марте 2022 года. Уезжать не хотела. До полномасштабного вторжения я была в рамках рабочих поездок более чем в 30 странах. Я люблю Украину, наших людей и обычаи. У меня была хорошая работа, была перспектива хорошей должности — директора по развитию компании, занимавшейся автомобильным бизнесом. У меня был свой водитель, я зарабатывала деньги. В начале полномасштабной войны мы сидели в подвале, спасаясь от обстрелов. Дети стали болеть. Скажу честно, мне в какой-то степени помогли финансово родители моего бывшего мужа. Я схватила документы, некоторые вещи для детей, сели в такси, потом на поезд и поехали в Польшу, потом в Германию, к знакомому тех поляков, у которых мы были. Но из Германии мы уже убегали, поскольку с тем дедушкой, который пытался ухаживать за мной, было невыносимо жить. Мы поехали в Словению, друзья помогли арендовать маленький домик, потом квартиру. Кстати, впоследствии узнала, что мою арендованную квартиру в Киеве ограбили…», — рассказывает о своем пути в начале полномасштабной войны Виталина.

Виталина Корниенко говорит, что спасая детей от войны в 2022 году, успела схватить только документы и несколько детских вещей. Фото предоставлено В. Корниенко.

По ее словам, в этой стране она прожила с детьми 8 месяцев, но лучшие условия для нее, как матери-одиночке, были найдены во Франции.

«Одна из моих подруг рассказала мне, что у нее у Франции есть какие-то связи. С ее помощью я нашла французскую семью, в доме которой я сейчас живу с детьми. Вместе с этой семьей, состоящей из мужа, жены и их пятерых детей. У них большой дом, нам всем не скучно. У них я живу после того, как меня представили этой семье. Сейчас эти люди помимо всего прочего помогают мне оформлять необходимые документы. Я лично и мои дети хотят остаться во Франции. Я учу французский. Здесь благоприятный менталитет, есть шанс реализовать собственный проект. К примеру, в местной мэрии мне сообщили, что страна может проспонсировать мой проект. Он связан с предотвращением детских самоубийств, с помощью детям», — рассказывает Виталина.

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Сравнивая все это с украинскими реалиями и комментируя нежелание возвращаться, Виталина отмечает: «Я считаю, что в Украине нет защиты для меня и детей от бывшего мужа. Я считаю, что в Украине не очень ценятся умные люди, я считаю, что я не глупый человек. Дальше — ситуация безопасности в Украине. Далее — какой будет моя пенсия в Украине? 52 евро? Здесь, во Франции, пожилые люди действительно кайфуют, посещают рестораны, могут позволить себе это с пенсии. В Украине такого я не видела».

Напомним, ранее сообщалось, что украинка после 4 лет в Польше вернулась в Киев и шокировала признанием. Женщина откровенно рассказала, почему решила вернуться в Киев.

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