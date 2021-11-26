"Можете приехать к ним в гости": Зеленский рассказал, кому отдал в пользование государственные дачи

"Можете приехать к ним в гости": Зеленский рассказал, кому отдал в пользование государственные дачи

Президент поделился информацией о том, что отдельно готовится проект построек для дипломатов.

Владимир Зеленский рассказал, кто сегодня проживает в государственных дачах, которые ранее президент обещал передать детям-сиротам.

Об этом он рассказал на пресс-конференции 26 ноября.

Глава государства заявил, что уже год, как эти здания переданы в пользование осиротевшим детям.

"Как я и обещал, действительно на дачах государственных, есть много зданий, которые переданы детям, живущим без родителей. Можете приехать к ним в гости. Это уже год, как это обещание мною выполнено ", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что сейчас идет сложный период, когда приходится выселять из этих дач людей. По этому поводу продолжаются судебные процессы.

Также глава государства отметил, что сейчас идет подготовка отдельного проекта строительства помещений для дипломатов.

"Отдельно готовится проект, там кроме зданий для детей, будут здания для дипломатов. Отдельно будет презентация. И я уеду с этой дачи (в Конча Заспе - ред.)", — подчеркнул Зеленский.

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