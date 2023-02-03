"Можно бросать в реку с моста, они домой поплывут себе": в Ровенской области местные готовы к возможному наступлению

На белорусском рубеже наши военные укрепляют линию обороны границы и населенных пунктов и, как могут, им помогают местные. По ту сторону границы слышат военные учения, на фоне постоянной угрозы задумываются, не придется ли уезжать. Страшно и переселенцам, бежавшим от войны на Ровенщину, но угроза нападения остается и там, говорится в ТСН.

Дом одного из самых многодетных семей Украины, где воспитывали 19 детей, всего лишь в полутора километрах от границы. “Все переживаем день и ночь, того сна уже нет. Куда деваться, что делать, ехать или сидеть», — говорит многодетная мама Светлана.

Не раз, говорят, видели, как из Беларуси ракеты по Украине летели. В начале великой войны, чтобы спасать детей, если сдвинут захватчики, уже даже чемоданы собирали. Сейчас внимательно следят за ситуацией на границе, и будут выезжать, говорят, в крайнем случае.

Этот пограничный край на Ровенщине славится многодетными семьями, но с начала войны в общей сложности из 4 близлежащих сел выехало только 10 семей. Кто-то допускает вероятность, что в случае опасности придется оставлять дома. «Конечно, есть переживания. То говорят на то число, то говорят на то число. Что-то будет, там наступление, так все”, — убеждена местная жительница Оксана.

А кто-то говорит, несмотря ни на что останется защищать свое. "Будем охранять нашу границу, мы настроены давно", — говорят местные мужчины.

В приграничном районе Ровенщины от вести живут 3-летняя Настя, ее мама, бабушка и прабабушка. Убегали, чтобы не оказаться в русской оккупации в родном Мелитополе. Теперь страшно, говорят, из-за вероятного наступления уже из Беларуси. “Очень переживаю, может такое произойти или нет. Боже, не знаем, что и думать. Надеемся, что ВСУ все же остановит эту агрессию”, – говорят переселенцы.

Местные волнуются, однако не паникуют, убеждают в военной администрации. Население еще увеличилось за счет тысяч переселенцев. Признают, что вероятность нападения действительно есть, как и почти год. Но успокаивают, ситуация контролируемая и границу укрепляют непрестанно. "Мы сегодня значительно повысили интенсивность подготовки от линии обороны к круговой обороне населенных пунктов", — отмечает руководитель Сарненской военной администрации Александр Кохан.

Военным во всем способствуют местные, говорят старосты. При необходимости, рассказывают, помогут и нежелательным чужакам, но вернуться быстро домой. “Мы лучше знаем тропы, где, какие есть. Отправило обратно их туда в пакетах. Воды много сейчас, можно бросать в реку с моста, они поплывут домой”, — говорят местные.

Поэтому советуют иметь здравый смысл, не идти и не терять свои жизни в Украине.

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