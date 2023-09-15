"Можно будет поджарить в 10 раз больше россиян": эксперт назвал условие для перелома на фронте

Для перелома на фронте Украине требуется комплекс вооружений, в том числе тактические ракетные системы ATACMS, наполненные кассетными бомбами.

Об этом в эксклюзивном интервью для ТСН.ua заявил военный аналитик Иван Ступак.

“Для перелома на фронте недостаточно просто самолетов. Конечно, они добавят драйву. Немецкие ракеты Taurus тоже прибавят. Тем более если у нас их будет 100 штук. Это ракеты, которые крепятся на самолеты и могут лететь до 500 км. Это, конечно, будет плюс”, – говорит аналитик.

"Об американских ракетах ATACMS — если они будут, то будет супер, особенно, если они будут с кассетными боеприпасами", — добавил он.

Кассетные боеприпасы – это снаряд, который летит и раскрывается в воздухе. Из него вылетает около 40 небольших боеприпасов, они разлетаются на расстояние, как полтора футбольных поля, и все разрушают”, — отметил Иван Ступак.

А если у нас будут кассетные боеприпасы к ATACMS, то там будет один снаряд, который летит и в воздухе раскрывается на 400 боеприпасов. То есть в 10 раз больше россиян можно поджарить этим боеприпасом. Это, конечно, тоже будет плюс. По одному это не работает, а в комплексе — да», — резюмировал эксперт.

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Напомним, источники сообщают, что вскоре Байден примет окончательное решение по отправке в Украину ракет большой дальности.

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