Можно ли без F-16 освободить Мариуполь: Жорин о роли западного оружия

Жорин подчеркнул, что победить можно "исключительно тяжелыми боями, сложной работой, кровью и потом".
Не существует такого оружия, которое могло бы решить все проблемы украинцев на фронте. Победить можно "исключительно тяжелыми боями, кровью и потом".
Об этом заявил экскомандир "Азова" и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в разговоре с ведущей ТСН Наталией Островской.
В ответ на вопрос, можно ли освободить без F-16, например Мариуполь, Жорин ответил утвердительно.
"Можем без F-16 – так же, как мы без них сделали все остальное. У людей создали такую иллюзию, еще где-то в других странах есть оружие, которое решит наши проблемы. Не существует такого оружия. Не существует такого самолета, ракеты, снаряда, чего угодно, что просто нужно получить, и мы победим. Это неправда. Мы победим исключительно тяжелыми боями, сложной работой, кровью, потом — только так. Нет технологического или какого-либо другого решения, чтобы просто "исключить" Россию" с мировой карты", – объясняет командир.
Жорин подчеркнул, что любое современное вооружение, в том числе и F-16, может облегчить, но не полностью обеспечить освобождение территории.
"Поэтому F-16 – супер, они реально очень крутые, они облегчат продвижение. Но важно понять – облегчат, а не сделают освобождение территории. Они не вернут наши территории, а облегчат продвижение оккупированными территориями, так же, как и все остальные ракеты, "Леопарды", все, что нам дают", — подчеркнул он.
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Ранее Максим Жорин заявил, что дети элиты должны быть на фронте, а в мобилизации обязателен вопрос справедливости.
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