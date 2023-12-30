Можно ли было остановить войну на переговорах в Беларуси: Подоляк дал четкий ответ (видео)

На переговорах в Беларуси в первые дни полномасштабной войны россияне потребовали от Украины капитулятивного акта.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Россия была на переговорах с концепцией капитулятивного акта. Отказываетесь от армии в полном объеме, чтобы, если мы вас захотим "немножко поубивать", чтобы не было сопротивления, кроме полицейских сил. Второе – отказываетесь от своей культурной информационной идентичности. Мы будем вам говорить о том, какой культурный продукт исторический вы имеете право иметь. Далее – отказываетесь от субъектности абсолютно. Никаких Европейских Союзов, НАТО – ничего. Кроме того, вы должны признать, что те территории, которые мы уже захватили, – наши, но это не окончательно. Где вы здесь видите переговорный процесс? Это была попытка, чтобы Украина получила капитуляцию", — отметил советник руководителя ОП.

На замечание Наталии Мосейчук, что Давид Арахамия несколько иначе трактовал эти переговоры, Михаил Подоляк ответил, что можно трактовать как угодно, но есть объективная реальность. "Объективная реальность – это капитулятивный акт", – подчеркнул он.

"Мандата Украины подписывать какие-то капитулятивные акты у нас не было. Обсуждать какие-то территориальные претензии — вообще не было. Единственное, что было — это попытка получить на тот момент, напомню, это было конец февраля-начало марта, временное прекращение огня там на 48-72 часа, пока идут переговоры, чтобы армия могла наша уже там соответствующие выводы сделать переформатироваться и так далее", – объяснил Подоляк.

▶ На YouTube-канале Наталии Мосейчук можно просмотреть по этой ссылке видео Год 2023. Ответ глубинному пессимизму: Наталия Мосейчук – Михаил Подоляк

Напомним, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, который в первые дни полномасштабной войны был участником переговоров с россиянами в Беларуси, рассказал, что "они были готовы закончить войну". По его словам, россияне до последнего надеялись, что они вынудят Украину отказаться от намерений вступить в НАТО.

Читайте также: