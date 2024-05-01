Можно ли было удержать Мариуполь в начале 2022-го: "азовец" Самойленко о защите города

По словам Самойленко, к началу марта 2022 года в "Азове" в Мариуполе было 1300 человек личного состава.

Если гарнизон Мариуполя, в частности "Азов" в 2022 году имел хотя бы на тысячу бойцов больше, события могли развиваться совсем иначе.

Смогли бы Силы обороны удержать "город Марии", рассказал офицер бригады "Азов", защитник Мариуполя на "Азовстали" Илья Самойленко ("Гендальф") в проекте "Ремарки" журналистки ТСН Марии Ваильевой.

"На начало марта 2022-го года, на тот момент у нас было 1300 человек личного состава, это очень небольшая цифра. Учитывая политическое и военно-политическое давление, которое оказывалось на наше подразделение... я бы хотел, чтобы мы развивались больше и скорее. У нас комплектация была 47% личного состава... На полную нас могло быть 2,5 тысячи. Мы бы могли быть бригадой еще раньше, если бы на нас не было давления как внешнего, так и внутреннего... Мы могли бы быть сильнее и больше уже тогда", – говорит "азовец".

Самойленко подчеркнул, что "Азов" готовился к полномасштабному вторжению и поднимал этот вопрос. По мнению офицера, если бы у них в Мариуполе было на тысячу бойцов больше, ход обороны был бы несколько иным.

"Более того, будь у нас люди, у нас под этих людей было бы и вооружение, и оборудование, и техника, и боеприпасы. Потому что больше людей — это большая способность "переваривать" этот ресурс, это способность проецировать эту огневую мощь на определенную территорию, на определенного врага", – говорит Илья Самойленко.

Ранее Самойленко рассказал, что россияне хотят вынудить нас перестать верить в свою борьбу.

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