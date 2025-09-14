Можно ли быть счастливым во время войны: психолог рассказал, как выжить и не сойти с ума

Стресс из-за войны / © ТСН.ua

В условиях полномасштабной войны в Украине почти никто не решается назвать себя по-настоящему счастливым. Почему так происходит и как не ставить жизнь на паузу, объяснил эксперт по ментальному здоровью.

Кандидат биологических наук, соучредитель инициативы «Змінотворці» Петр Черноморец в комментарии ТСН.ua отметил, что в украинском обществе существует запрет на ощущение счастья.

«Это самая первая и самая главная частица этой темы. Мне кажется, это слишком рискованная тема для публичного обсуждения, в тот момент, когда значительная часть людей рискует собственной жизнью на фронте. Во время войны говорить о счастье, наверное, не стоит. Но надо говорить о собственном ресурсе, о заботе о себе с пониманием, что ты часть этого ресурса будешь отдавать другим — это мне звучит нормально, а „живу свою лучшую жизнь“, ну для меня этот нарратив сейчас кажется, мягко говоря, проблемным», — говорит специалист.

В то же время, по словам эксперта, важно помнить, что общество находится в сложном балансе: кто воюет на фронте, а кто пытается убежать от стресса, сосредотачиваясь только на себе.

«Типа „идите вы все в ж*пу“, а я буду жить свою лучшую жизнь. Но мне кажется, что это не очень хорошее движение как с точки зрения общественного единства, так и с точки зрения долгосрочной политической перспективы. Потому что неизвестно, насколько безопасен мир через 5-10 лет», — рассказал эксперт.

Петр Черноморец подчеркнул, что глобальная политическая ситуация становится все более напряженной.

«Жестче может быть противостояние в южно-азиатском регионе, а в целом везде сейчас может „взорваться“, по всей планете. Поэтому стратегия: я уйду отсюда, чтобы жить свою лучшую жизнь где-то в другом месте, она проблемна не только с патриотической точки зрения и ощущения своей идентичности, она проблемна даже с точки зрения эгоистической рациональности конкретного человека, потому что не факт, что скоро в мире останутся места, куда можно будет бежать. И стратегически лучше отстаивать свою страну, безопасность в которой можно будет в достаточной степени построить», — говорит Петр Черноморец.

Таким образом эксперт советует не отказывать себе в заботе о собственном ресурсе, но и помнить, что счастье во время войны имеет другое содержание — оно связано с поддержкой друг друга и борьбой за будущее страны.

