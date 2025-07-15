Можно ли есть ранние арбузы: особенности употребления, нитраты и цена

Арбуз / © Pixabay

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В Украине в продаже появились ранние арбузы. Они не украинские, а в основном — турецкие.

Но безопасны ли они — об этом говорится в материале корреспондента ТСН Алины Лисовой.

Какие арбузы продают в Украине

В Украине сейчас продают турецкие, греческие и азербайджанские арбузы. Продавец Сергей говорит, арбузы из-за рубежа ничем не отличаются от отечественных, иногда даже слаще. Только цена дает о себе знать.



«Сейчас дорого, но будет дешевле, я думаю. Я в прошлом году здесь продавал и много людей приходило и спрашивали за азербайджанский арбуз. В основном его и брали, потому что он сладкий, сочный», — говорит продавец.

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Диетологи говорят, что арбуз — это полезный для организма продукт. Но переедать им нельзя. Ведь несмотря на полезные свойства, ягода имеет высокий гликемический индекс, то есть быстро повышает уровень сахара в крови и может влиять на вес. Также чтобы вырастить раннюю продукцию, фермеры в основном используют большое количество химических веществ, в том числе — нитратов. Также эксперт объяснил, как выбрать арбуз.

«Корешки, да, он должен быть сухим. Здесь не должно также быть как-то плесени, гнили. Смотреть внимательно, чтобы никаких не было вмятин, повреждений, трещин. Внешне эти тыквы выглядят очень красиво», — говорит диетолог Александр Кущ.

Украинские арбузы

Продавцы делятся: покупатели все же ждут арбузы украинского происхождения. Особенно те, которые давно стали нашим брендом — херсонские арбузы, сезон которых стартует ближе к середине июля.

До полномасштабного вторжения до половины всего урожая Украины собирали на Херсонщине. И активно экспортировали за границу. Впрочем, сейчас две трети сельхозугодий, где росли украинские херсонские арбузы, до сих пор остаются в оккупации.

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А остальные поля региона, на Правобережье, под постоянными обстрелами. Впрочем, несмотря на риски тамошние фермеры продолжают работать. Все, чтобы иметь возможность закрыть потребности собственного рынка, а затем и выйти на довоенные показатели.

«В этом году мы увеличили площадь посевов, благодаря именно рекордным темпам разминирования, у нас разминировано уже 430 сельскохозяйственных угодий. В том году мы собрали бахчу арбузов 22 500 тонн, в этом году засеяно на 2 тыс. га и планируем собрать порядка 35 тыс. тонн», — говорит первый заместитель председателя Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий.

В Киеве на рынке уже можно купить украинские арбузы — их привезли из Одесской области и реализовывают преимущественно оптом.

Безопасны ли арбузы

ТСН решила проверить качество зарубежных арбузов. Журналистка приобрела азербайджанский — на рынке и турецкий — в супермаркете.

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«К нам поступили образцы в виде арбузов на исследование на нитраты, мы их исследовали, при нормировании 60, мы их там не обнаружили, что в одном, что во втором образце, можно их пробовать», — говорит заведующая лабораторией физико-химических исследований Наталья Сикорская.



Относительно цен — когда некоторые импортные арбузы только появились в продаже в конце мая, стоили в среднем 120 гривен за килограмм. Сейчас подешевели. В супермаркетах и единичных торговых палатках ягоду можно купить и за 40 гривен или даже меньше. Продавцы обещают, что цены будут уменьшаться и в дальнейшем, но надо дождаться когда на рынке в достаточном количестве появится украинский урожай.

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