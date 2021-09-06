Можно ли сочетать вакцины от COVID-19 и ОРВИ: в Минздраве дали подробное объяснение

Можно ли сочетать вакцины от COVID-19 и ОРВИ: в Минздраве дали подробное объяснение

Можно делать прививки от гриппа между первой вакциной от коронавируса и между второй, но следует придерживаться интервала.

В Украине ОРВИ и сезонные болезни нынешнего сезона, ожидается, что будут распространяться, как и в прошлом году, всплеска больных не предвидится. Чтобы избежать заражения, украинцам рекомендуется делать прививки.

Об этом сказал главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1".

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"ОРВИ и сезонные болезни будут. Ожидается такой же эпидсезон, как и в прошлом году. Специфического или более активного не ожидается", — заявил Кузин.

Главный санврач напомнил, что сейчас начинается период вакцинации от сезонного гриппа. Поэтому в Минздраве рекомендуют делать прививки. Кузин добавил, что совмещать вакцины от коронавируса и сезонных болезней можно, но надо соблюдать интервал в 14 дней.

"Допустимо сочетание вакцины от коронавируса и сезонного гриппа. Это даже рекомендуется. Рекомендуют делать интервал между двумя сцеплениями 14 дней-две недели. Ожидать от вакцинации от гриппа, а затем переходить на ковид-вакцинацию. Можно делать прививки от гриппа между первой вакциной от коронавируса и между второй, но стоит, чтобы было в разнице 14 дней", — пояснил Кузин.

Напомним, в Минздраве заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 в Украине. Когда в Украине могут ввести локдаун, читайте здесь.

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