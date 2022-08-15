Можно ли освободить Запорожскую АЭС военным путем: эксперт дал ответ

Ситуация вокруг Запорожской АЭС становится все более тревожной. Сегодня, 15 августа, стало известно, что оккупанты повредили распределительное устройство на станции. Есть высокий риск утечки радиации и пожара. Как следствие, один из трех работающих энергоблоков теперь отключен.

Военный эксперт Алексей Мельник в вечернем выпуске новостей ТСН за 15 августа 2022 объяснил, можно ли освободить Запорожскую АЭС военным путем.

"Пока в ближайшей перспективе — нет. Это самая горячая точка, к которой приковано внимание всего мира. Похоже, что Россия пытается разыграть карту ядерного шантажа. Есть заявления, которые звучат для запугивания Европы. Россия рассчитывает, что это сработает — распределить вину на обе стороны Это заявление звучит на уровне генерального секретаря МАГАТЭ, они апеллируют к двум сторонам, чтобы те прекратили боевые действия. Это полный абсурд. Поэтому Россия в этом имеет где-то частичный успех. Но если мы будем говорить о худшем сценарии, что там может возникнуть чрезвычайная ситуация, тогда последствия будут катастрофические как для Украины, так и для России. Ситуация очень тревожная, но возможности Украины сейчас ограничены. Военный путь освобождения полностью исключается, потому что в таком случае риск возникновения катастрофы только увеличивается", — подытожил эксперт.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отверг возможность размещения миротворцев на ЗАЭС.

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