Можно ли освободить Запорожскую АЭС военным путем: эксперт дал ответ

Алексей Мельник отмечает, что Россия пытается разыграть карту ядерного шантажа.
Ситуация вокруг Запорожской АЭС становится все более тревожной. Сегодня, 15 августа, стало известно, что оккупанты повредили распределительное устройство на станции. Есть высокий риск утечки радиации и пожара. Как следствие, один из трех работающих энергоблоков теперь отключен.
Военный эксперт Алексей Мельник в вечернем выпуске новостей ТСН за 15 августа 2022 объяснил, можно ли освободить Запорожскую АЭС военным путем.
"Пока в ближайшей перспективе — нет. Это самая горячая точка, к которой приковано внимание всего мира. Похоже, что Россия пытается разыграть карту ядерного шантажа. Есть заявления, которые звучат для запугивания Европы. Россия рассчитывает, что это сработает — распределить вину на обе стороны Это заявление звучит на уровне генерального секретаря МАГАТЭ, они апеллируют к двум сторонам, чтобы те прекратили боевые действия. Это полный абсурд. Поэтому Россия в этом имеет где-то частичный успех. Но если мы будем говорить о худшем сценарии, что там может возникнуть чрезвычайная ситуация, тогда последствия будут катастрофические как для Украины, так и для России. Ситуация очень тревожная, но возможности Украины сейчас ограничены. Военный путь освобождения полностью исключается, потому что в таком случае риск возникновения катастрофы только увеличивается", — подытожил эксперт.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отверг возможность размещения миротворцев на ЗАЭС.
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