Можно ли уволиться со службы, если мобилизовали незаконно: адвокат ответила

Война в Украине / © ТСН

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Даже если суд признает факт мобилизации незаконным — вас не освободят от военной службы. Об этом говорится в недавнем решении Верховного Суда.

Действительно ли процедура мобилизации необратима и как поступить, если действия ТЦК и СП в отношении военнообязанного неправомерны — в комментарии сайту ТСН.ua объяснила адвокат Марина Бекало.

Можно ли уволиться со службы, если мобилизовали незаконно

По ее словам, признание судом факта нарушения процедуры призыва военнообязанных во время мобилизации, то есть незаконности действий со стороны ТЦК и СП, на самом деле не является основанием для увольнения с военной службы военного, который уже исполняет свой воинский долг.

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Адвокат объясняет: статья 26 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» содержит исчерпывающий перечень оснований для увольнения военнослужащих. В частности по возрасту, состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам.

Такого основания как наличие решения суда, которым был признан незаконным факт или процедура мобилизации, указанная статья не содержит.

О чем идет речь в решении Верховного Суда

Исходя из обстоятельств, установленных в решениях предыдущих инстанций и постановлении Верховного Суда по делу №160/2592/23, военнообязанному не было проведено надлежащего медицинского осмотра на ВВК на определение степени пригодности к военной службе, пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

То есть он был мобилизован с нарушениями процедуры призыва.

Несмотря на это, установление этих обстоятельств не явилось юридическим основанием для увольнения этого истца с военной службы.

«Такое решение суда в теории может стать основанием лишь для освобождения от уголовной ответственности по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от военной службы, в ситуации, когда, например, военнообязанный не явился по повестке на призыв к военной службе, так называемая «боевая» повестка. Но в том случае, когда военнообязанный остается в своем статусе, то есть не является военнослужащим и в отношении него возбуждено уголовное производство за уклонение от военной службы. Такое решение суда может стать основанием для освобождения от уголовной ответственности по ст. 336 УК», — рассказала адвокат.

Или такое решение может стать основанием для направления лица на должное прохождение ВВК, или, например, для привлечения должностных лиц ТЦК и СП к ответственности за превышение служебных полномочий, или даже для взыскания морального ущерба, компенсаций и т.д.

Рассмотрим другие обстоятельства для обжалования в суде неправомерных действий или решений ТЦК и СП. Например, непредоставление отсрочки — неправомерный отказ или нерассмотрение заявления на отсрочку, когда документально подтверждены основания для отсрочки.

«В таком случае решение суда об удовлетворении исковых требований может стать основанием для пересмотра заявления на отсрочку или стать основанием для освобождения от уголовной ответственности по ст. 336 УК, если военнообязанный не явился по «боевой» повестке», — говорит адвокат.

Как может уволиться со службы действующий военнослужащий

Уже действующий военнослужащий может уволиться только при наличии оснований, предусмотренных ст. 26 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе» сразу после мобилизации.

«Кстати, эти основания совпадают с основаниями для предоставления отсрочки, предусмотренными ст. 23 ЗУ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», за исключением забронированных, студентов или преподавателей. Для этих категорий лиц в случае их незаконной мобилизации — уволиться уже не смогут, при отсутствии таких оснований для увольнения в ст. 26 Закона», — говорит адвокат.

Что делать, если действия ТЦК и СП неправомерны

Что касается неправомерных действий ТЦК и СП, по словам адвоката, предоставить «универсальную» рекомендацию невозможно и даже опасно — ведь каждый конкретный случай уникален.

«Единственное, что однозначно могу порекомендовать в таком случае, это немедленно обращаться за помощью к адвокатам. Только специалист может дать надлежащую юридическую оценку неправомерным действиям представителей ТЦК и СП, выяснить все обстоятельства, определить дальнейшие действия клиента, оценить перспективы обжалования принятых решений ТЦК и СП, какую правовую позицию сформировать и в какие компетентные органы обращаться», — рассказала ТСН.ua Марина Бекало.

Ранее мы писали о том, что адвокат рассказала, в каких случаях могут мобилизовать, даже если есть бронирование.