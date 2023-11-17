Можно ли освободиться со службы, если стал студентом после мобилизации: адвокат ответила

Чтобы освободиться со службы для обучения нужно будет подать рапорт.

В Украине появится возможность освобождаться от военной службы, если военнообязанный стал студентом после мобилизации, в случае принятия законопроекта №10209.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

По ее словам, действующая норма статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" не предусматривает такое основание для освобождения с военной службы как обучение по дневной форме в учебном заведении. Однако такая возможность для освобождения появится в случае принятия законопроекта №10209 от 03.11.2023г.

“Например, военнослужащий на момент мобилизации был студентом дневной формы обучения и не реализовал по каким-либо причинам свое право на отсрочку. Или находился в академическом отпуске и возобновился в период службы. Или из заочной формы перешел на дневную форму. Поступил ли в учебное заведение в период прохождения им военной службы. У него будет возможность освободиться, если будет принят этот законопроект”, — рассказала Марина Бекало.

Для этого нужно будет подать соответствующий рапорт командованию и предоставить документы, подтверждающие его обучение на дневной или дуальной форме обучения.

Напомним, в Украине хотят изменить правила мобилизации во время военного положения. Среди прочего предлагается мобилизовать по письменному согласию. Призывать тех, кто имеет отсрочку или бронирование, работников правоохранительных органов. А также освобождаться со службы по собственному желанию и привлекать безработных к работам по восстановлению инфраструктуры.

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