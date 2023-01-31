Можно ли отказаться от вручения повестки: в каком случае, какие последствия

В частности, вручение повестки на улице не может считаться уважительной причиной для отказа.

В Украине можно отказаться от вручения повестки в военкомат, но последствия будут отличаться в зависимости от причин такого отказа.

Об этом рассказала юрист ОО "Юридическая сотня" Ирина Пидреза в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

"Прежде всего, я бы советовала хорошо подумать о последствиях такого отказа перед тем, как принимать решение. Конечно, отказаться можно. В таком случае будут составлять соответствующий акт отказа. Должны обязательно присутствовать свидетели, которые подтверждают. И дальше уже руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки выясняет основания такого отказа и решает, что делать с лицом, отказавшимся от вручения повестки, были ли основания отказываться от вручения", – пояснила юрист.

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В каком случае отказ от повестки не приведет к отрицательным последствиям?

"Например, если повестка оформлена с фамилией лица, которому она выдается, – например, вместо фамилии Бондаренко там написано Бондарчук – конечно, лицо может отказаться от получения такой повестки, потому что это не ее фамилия и это не она обязана получать такую повестку", – отметила Пидреза.

Какая причина не считается уважительной для отказа от повестки?

"Если же отказ мотивирован именно тем, что типа вручают на блокпосту или спортзале, или каком-либо другом общественном месте, такой отказ не может быть принят во внимание и считаться уважительным основанием для отказа. Потому что (конкретное – ред.) место совершенно не предусмотрено для вручения повесток действующим законодательством", – объяснила эксперт.

Напомним, ранее руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник рассказал, что повестки через "Дію" не будут выдаваться. Нельзя будет через "Дію" и становиться на военный учет.

Также ТСН.ua выяснял, могут ли украинцам вручать повестки за границей. Ответ на это дал помощник адвоката.

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