Можно ли прививаться разними вакцинами от коронавируса и что делать, когда нет второй дозы: советы медиков

Можно ли прививаться разними вакцинами от коронавируса, как это влияет на защиту и с каким интервалом нужно делать прививки против COVID-19 — в материале ТСН.ua.

В Украине вакцинация от коронавируса началась лишь в конце февраля и по состоянию на начало июня было вакцинировано более 1,2 миллиона человек. Вторую дозу вакцины уже получили более 142 тыс. человек.

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Пока не все желающие могут получить прививку от коронавируса. В Украине в первую очередь вакцинируют лиц от 65 лет, медиков, социальных работников, военных, полицию, спасателей и педагогов.

Кроме того, в некоторых городах Украины на выходных открывают центры вакцинации, где начинают прививать всех желающих, которые зарегистрировались на платформе "Дия".

В Украине параллельно используют несколько вакцин, а именно:

Вакцина индийского производителя Covishield, которая изготавливается по лицензии AstraZeneca. Ее Украина получила 500 тыс. доз. Она одобрена ВОЗ и разрешение по ее использованию также получили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Ее Украина получила Она одобрена ВОЗ и разрешение по ее использованию также получили Великобритания, Европейский Союз и Индия. Вакцина китайского производителя Sinovac (CoronaVac). Именно ее в Украине сейчас активно используют, поскольку ее доз государство закупило всего — 1 млн 915 тыс. Она также рекомендована ВОЗ.

Именно ее в Украине сейчас активно используют, поскольку ее доз государство закупило всего — Она также рекомендована ВОЗ. Вакцина от Pfizer-BioNTech, которая считается едва ли не самой эффективной вакциной от коронавируса в мире, ее используют США, Великобритания, Канада и др. В Украине ней также прививают. В общем у нас есть 641 160 доз этого препарата.

которая считается едва ли не самой эффективной вакциной от коронавируса в мире, ее используют США, Великобритания, Канада и др. В Украине ней также прививают. В общем у нас есть этого препарата. Вакцина AstraZeneca-SkBio произведена SK Bioscience в Южной Корее — 367 200 доз. Ее также рекомендует ВОЗ.

произведена SK Bioscience в Южной Корее — Ее также рекомендует ВОЗ. Вакцина AstraZeneca, произведенная в ЕС. В Украине есть 705 600 ее доз. Она также одобрена ВОЗ.

произведенная в ЕС. В Украине есть ее доз. Она также одобрена ВОЗ. Вакцина производства Johnson & Johnson. Ее на частной основе завезла в Украину одна из компаний для вакцинации своих сотрудников, работающих на Аляске. Официально эта вакцина еще не зарегистрирована в Украине.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что и вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми. Такие рекомендации МЗ Украины предоставила Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ). Также Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками CoviShield с 28 дней до 90 дней. По их данным, это было сделано после результатов исследования, которые показали, что с увеличением интервала между введением вакцины, растет ее эффективность.

"Вместе с тем эксперты предупреждают, что вакцины разных типов и созданы различными компаниями не являются взаимозаменяемыми. То есть людей, которые получили первую дозу векторной вакцины AstraZeneca/Covishield, нельзя прививать второй дозой вакцины другого типа, например мРНК-вакциной от Pfizer-Biontech или инактивированной вакциной CoronaVac/Sinovac, так как по этим препаратам недостаточно данных о взаимозаменяемости и они могут отличаться по технологиям изготовления ", — сообщили в Минздраве.

Можно ли прививаться различными вакцинами и с каким интервалом нужно делать вакцинацию, ТСН.ua спросил у медиков.

Можно ли прививаться разними вакцинами от коронавируса и как это влияет на защиту?

Епидемиолог, председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская:

"Взаимозаменяемость одной вакцины другой должно быть определено нормативными документами. Опять же об этом говорится в инструкциях и в приказах Министерства здравоохранения. И если в этих нормативных документах не написано, что есть взаимозаменяемость одной вакцины на другую, то конечно это нельзя делать. Также, когда производители вакцин проводили клинические исследования своих медицинских препаратов, то они это делали двумя дозами одного и того же препарата. Сейчас мне не известно, проводились ли такие исследования, которые могли бы показать, что одна вакцина может заменить другую и это безопасно. А значит так делать категорически запрещено. И даже если такие исследования и проводятся, но юридически это точно запрещено ".

Координатор по вакцинации во Львовской области Олег Когут:

"Во Львовской области сейчас ексть вакцины CoronaVac и Pfizer-BioNTech. Вакцинируем мы определенные категории населения. Например, Pfizer — это педагоги и лица с 1 и 2 дорожных карт, в основном — это медицинские работники. CoronaVac получают работники санаторно-курортных учреждений, энергетического сектора, работники прокуратуры, дорожного хозяйства и те, кто зарегистрировался через "Дию".

Я не знаю, насколько оно влияет на защиту, потому что нет в открытом доступе таких медицинских исследований, но это официально запрещено. Если человек вакцинировался например CoronaVac, то и вторая доза должна быть той же вакциной. По AstraZeneca, то свое время мы получали эту вакцину индийского производителя, которая называлась Covishield, но это та самая AstraZeneca. То есть независимо от того, где эта вакцина произведена — в Индии, Корее или ЕС — это та самая вакцина. И здесь можно вакцинировать ней людей повторно ".

Врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецький:

"Нельзя и не рекомендуется. Может быть какая-то прогнозируемая аллергическая реакция. Если вы вакцинировались AstraZeneca, то вторая прививка тоже должна быть ней. Если Pfizer, то Pfizer. Смешивать вакцины нельзя".

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С каким интервалом нужно делать прививки против COVID-19?

Олег Когут, координатор по вакцинации во Львовской области:

"Каждая вакцина, за исключениями вакцины Johnson & Johnson, которая требует лишь одной прививки, для полного комплекса вакцинации вводится дважды. Что касается Pfizer, то ее нужно колоть с интервалом три недели, CoronaVac — четыре недели, AstraZeneca — 12 недель".

Епидемиолог, председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская:

"Любая вакцинация, или это касается COVID-19, или это прививки против других инфекционных заболеваний, осуществляется в соответствии с инструкцией, утвержденной официально в Украине при регистрации той или иной вакцины. А потому, если в инструкции написано определенный интервал между первой и второй дозой, то значит этого обязательно нужно соблюдать и никаких других предположений здесь быть не может. Любые эксперты могут рассуждать на эту тему, но медицинские работники, осуществляющие вакцинацию, должны придерживаться только этой рекомендации".

Врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецький:

"По каждой вакцине есть разные сроки, по вакцине Pfizer был 21 день, потом где-то подняли до 30 дней. По AstraZeneca когда-то было до месяца повторная прививка, а потом почему-то рекомендовали до трех месяцев, или до полугода. Почему именно так? Возможно там был вопрос с поставками AstraZeneca".

Что делать, если пришло время, а вакцины нужной нет?

Координатор по вакцинации во Львовской области Олег Когут:

"Если складывается ситуация, что человек не может своевременно получить вакцину, то это не большая проблема. Вторую дозу можно вводить и позже, это существенно на защиту не повлияет, но желательно все же следовать рекомендациям производителя, мы так и делаем во время вакцинации в Украине".

Врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецький:

"Ничего не делать, нужно ждать. В этой ситуации альтернативы нет. Я думаю, если будет повторная вакцинация позже, то ничего страшного. Все должно быть в порядке".

Епидемиолог, председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская:

"Если вакцины для второй дозы нет, то об этом нужно думать заранее и ставить вопрос перед руководством и теми, кто завозит эту вакцину. Насколько я понимаю, в каждом регионе есть координаторы по вакцинации, ответственные за вакцинацию и они должны следить за тем, чтобы вакцина была вовремя для введения второй дозы ".

Напомним, Италия и Франция начинают вакцинировать подростков от COVID-19.

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Авторы: Мария Бойко, Оксана Руда

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