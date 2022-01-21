Можно ли сделать "бустер" CoronaVac и какие вакцины будут в Украине в 2022 году: ответ Минздрава

Можно ли сделать "бустер" CoronaVac и какие вакцины будут в Украине в 2022 году: ответ Минздрава

10 млн доз вакцин поступит в Украину в пределах COVAX.

Украина в течение 2022 года будет использовать для вакцинации населения против коронавируса препараты Pfizer, Moderna и CoronaVac. В целом Украиной в настоящее время заключены контракты на поставку 31,5 млн доз вакцин против COVID-19.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал во время встречи с журналистами, передает ТСН.ua.

Как указал Ляшко, в вышеуказанном перечне нет вакцины AstraZeneca, потому что препарат не пользуется особым спросом среди украинцев.

Он уточнил, что сейчас в Украине есть 11,5 млн доз вакцин, законтрактовано — 25 млн доз + 6,5 млн доз.

"Сейчас на складах, на остатках, в Украине есть 11,5 млн доз вакцин. Также законтрактовано на поставку 25 млн доз Pfizer. Плюс 6,5 млн доз вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech. И 10 млн доз в пределах механизма COVAX", — уточнил Ляшко.

Относительно китайского CoronaVac, глава Минздрава пояснил, что есть некоторый процент людей, которые предвзято относятся к инновационным технологиям, поэтому предпочитают традиционную вакцину.

"Возможно, менее эффективна, но она эффективна. Поэтому она тоже должна быть, чтобы люди вакцинировались", — сказал Ляшко.

Кроме того, по его словам, для бустерной дозы украинцы могут выбирать не только между мРНК-вакцинами, но и сделать CoronaVac. Например, если первые две было CoronaVac, то "бустер" по желанию может быть тоже CoronaVac.

"Нет, не только (Pfizer или Moderna). Это написано всюду в рекомендациях. Там же написано, что предпочтение отдается мРНК-вакцин, а затем - "Можно сделать бустер и другой вакциной. То есть бустер можно сделать и CoronaVac, но эффективность больше, если сделаете мРНК-вакциной", — подчеркнул Виктор Ляшко.