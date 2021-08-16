Можно ли в Киеве пить воду из-под крана: ответ дали в независимой лаборатории

Можно ли в Киеве пить воду из-под крана: ответ дали в независимой лаборатории

Проверить качество своей воды может каждый, это в среднем стоит 500 гривен.

В "Киевводоканале" обещали — воду из-под крана пить безопасно для здоровья. Потому что она проходит все необходимые стадии очистки. Поэтому "Сніданок" решил провести собственное расследование.

Какие результаты исследования киевской воды мы получили в независимой лаборатории, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" за 16 августа.

Киевлянка Екатерина живет в самом центре столицы. Воду из-под крана не пьет.

"Я всегда покупаю бутилированную воду, очищенную возле собственного дома. Ведь был однажды негативный опыт. Я рискнула набрала воду из-под крана в чайник, вскипятила ее, потом, конечно, выпила и через несколько часов у меня начал болеть желудок. Я очень перепугалась, хотела даже обратиться к врачу, но, слава Богу, за пару дней все прошло", — рассказывает киевлянка.

Именно воду из крана нашей героини мы и решили проверить. Выбрали для этого независимую лабораторию. Забор воды по самыми требовательным правилам проводит сотрудница лаборатории.

"Мы будем отбирать две пробы воды — это химический анализ на 50 показателей: там есть жесткость, тяжелые металлы, железо, нитраты аммония... И также мы будем отбирать бактеорологический анализ воды, там такие показатели, как кишечная палочка, микробное число", — говорит химик лаборатории УкрХимАнализ Юлия Чеканова.

Воду сначала несколько минут сливают, а затем обдают пламенем кран, если какая-то бактерия там кранике есть, то она погибнет.

После забора воды переливают в специальную тару для транспортировки

Для бактериологического анализа есть стерильная тара, есть сумка-холодильник со льдом. Это для того, чтобы по дороге в лабораторию бактерии не размножились.

Далее вода направляется в независимую лабораторию, там в течение семи дней ее будут исследовать.

А качество очень важно, говорит диетолог Ольга Алексеева: "Вода является источником таких полезных элементов, как и еда. Это, например, и йод, железо, магний, кальций, медь. Опасен, как их избыток, так и недостаток".

О результатах проверки воды из-под крана в независимой лаборатории расскажет химик лаборатории УкрХимАнализ Юлия Чеканова.

"Мы отобрали воду на химический и бактериологический анализ, провели его в лаборатории. Химический анализ делался на 50 показателей: среди них железо, нитраты, аммоний, жесткость, тяжелые металлы. Превышений не обнаружено, вода соответствует нормам, можно пить", — подчеркивает она.

Эксперт отмечает, специфический запах или вкус могут быть и в пригодной для питья воды. Куда опаснее наличие бактерий или превышение химических показателей, которые не видны невооруженным глазом.

Проверить качество своей воды может каждый, даже из скважины или колодца во дворе, из любой области Украины. Это в среднем стоит 500 гривен. Требования к забору воды: чистая стеклянная тара, желательно простерилизованная, плотно заполненная, чтобы не было места для воздуха. Средний объем - полтора-три литра. И уже через несколько дней вы точно будете знать, пригодна ли ваша вода для употребления.

Можно ли в Киеве пить воду из-под крана: эксперимент "Сниданка"

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