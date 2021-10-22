Можно ли вакцинироваться от COVID-19 пациентам, имеющим сопутствующую хроническую патологию: объяснение врача

Можно ли вакцинироваться от COVID-19 пациентам, имеющим сопутствующую хроническую патологию: объяснение врача

По словам врача, единственным абсолютным противопоказанием к вакцинации является аллергическая реакция на компоненты прививки.

Заведующая отделением интенсивной терапии Львовской больницы скорой помощи Наталья Матолинец объяснила, стоит ли людям с сопутствующими хроническими патологиями вакцинироваться от COVID-19.

Об этом она сообщила 21 октября во прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

"Пациенты, имеющие сопутствующую хроническую патологию — это как раз это группа риска "ковида". И это те пациенты, которые в первую очередь должны быть вакцинированы", — подчеркнула Матолинец.

По словам врача, единственным абсолютным противопоказанием к вакцинации является аллергическая реакция на компоненты прививки. Поэтому все пациенты из групп риска, в которых артериальная гипертензия, сахарный диабет, эндокринные проблемы, онкология, проблемы легочные — это та категория, которая должна вакцинироваться в первую очередь.

Пациенты, имеющие сопутствующую хроническую патологию, должны вакцинироваться от COVID первоначально

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее врач-анестезиолог Раздельнянской центральной районной больницы Одесской области Иван Черненко рассказал о критической ситуации с COVID-19.

Также сообщалось, что из-за стремительного распространения COVID-19 в Украине может вырасти смертность от других болезней.

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