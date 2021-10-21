Можно ли вакцинироваться подросткам, беременным и пациентам с проблемами сердца: ответы известного врача из Израиля

Израильский врач назвал два противопоказания для вакцинации против коронавируса.

Вот уже полтора года мир борется с пандемией коронавируса. В Украине каждый день фиксируют тысячи новых случаев инфицирования COVID-19 и более сотни смертей, а граждан призывают делать прививки.

На основные вопросы, связанные с вакцинацией против коронавируса, которые интересуют граждан Украины, ответил врач-реаниматолог израильского медицинского центра "Рамат Авив" Борис Брыль в интервью ТСН.ua.

Какое действие на вирус оказывает вакцина?

-Расскажу коротко у существующих вакцинах и о том, что собой представляет вирус. Существуют вирусы, которые опасны для человека и которые не опасны. Первая вакцина, которая у нас появилась это AstraZeneca. Она на аденовирусе (вирус модифицировали, чтобы он больше напоминал коронавирус – ред.) - это тот вирус, который человек может почувствовать как, например, боль в горле, но может и не почувствовать, так как этот вирус много и много тысяч лет живет с людьми. Вирус имеет кучу белков, один из который спайк-протеин. Если у него забрать один спайк-протеин и поставить другой, то на него будут вырабатываться антитела, потому что сам вирус не такой патогенный . Антитела – это то, что происходит с человеком каждую долю секунды. Человек не может жить без того, чтобы у него не вырабатывались антитела. Вы выпили стакан воды и у вас уже начали вырабатываться антитела. Каждый ваш вдох, каждое моргание ресниц – вырабатываются антитела. У организма не существует другого механизма. Если, к примеру, вам что-то попало в глаз, у вас он начинает слезиться – это тоже выброс антител. Так устроен иммунный процесс.

Следующая вакцина это мРНК (матричная РНК – это генетический материал, который сообщает телу, как вырабатывать белок – ред.), в которой программируется этот спайк-белок, который прицепляется к клетке человека, и тоже самое - вырабатываются антитела.

И есть еще мертвая вакцина – это китайская вакцина CoronaVac, тут инактивированный белок, другими словами "убитый". Сейчас вакцины усовершенствовались, это тоже самое, что мы пересели из старых жигулей на "Мерседес" или на "Теслу". Когда не было возможности полностью инактивировать белок, пытались как-то ослабить вирус.

Какую вакцину лучше использовать человеку, который перенес инсульт? Можно ли вообще вакцинироваться от COVID-19 такому человеку?

- Мы знаем, что изначально был вирус альфа, потом появился бразильский, индийский, который мы начали называть дельта. Небольшая мутация происходит раз в две недели. Первичный вирус больше поражал людей старшего возраста. Но мутации происходят и вирус молодеет. Альфа-вирус в основном был для пожилых – для людей с хроническими заболеваниями, более слабых слоев населения. Он опасен. Дельта-вирус еще более опасен. Вирус опасен в первую очередь для пожилых людей с хроническими, тяжелыми и любыми заболеваниями. Если я каждый день могу проплыть несколько километров или пробежать, риск, что коронавирус закончится для меня летально, не такой высокий.

Какой вакциной можно прививаться? Любой, которая есть сегодня. Вам или жить на даче и ни с кем не встречаться, тогда 100% не заразитесь, или делать вакцинацию. Вирус - не чайка и не перелетная птица, у него крыльев нет. Он передается через контакт, воздушно-капельный или аэрозольный. Никто вирус не создавал, потому что это невозможно технически. Но из-за изменения климата количество тех вирусов, которые мы будем встречать в будущем будет больше и больше. Но наши технологии позволяют с этим бороться. Но может случиться и так, что вирус мутирует настолько, что вакцина уже и не поможет. Если, для сравнения по сложности – создать вакцину от коронавируса – это 2 по 10-бальной шкале, от СПИДа – 12-14 баллов.

Обязательно надо вакцинироваться сегодня и тем, что есть. Не надо ждать "через неделю", потому что той недели у вас может и не быть. Когда нужно пристегнуться, когда вы едете на большой скорости на автомобиле? Завтра или сейчас? А каким ремнем? А тем, который есть.

UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka

Кому нельзя вакцинироваться вообще?

- Первое четкое противопоказание – аллергия к компонентам данной вакцины. Как вы можете узнать, есть ли у вас аллергия на данный компонент вакцины, если вы такой вакциной никогда не вакцинировались? Никогда вы не узнаете, не существует в мире таких проверок. Аллергия может быть только тогда, когда человек с этим предметно сталкивался и только со второй попытки у него может быть аллергическая реакция. Первый раз, когда ты сталкиваешься с каким-то компонентом, никогда не может быть аллергии. Если у человека аллергия на пенициллин - то его в составе вакцины нет. Существуют люди, у которых есть большой спектр аллергических реакций. Что в этом случае делать? Нужно делать прививку в стационаре, где находится медперсонал, у которого есть шприц с адреналином "Эпипеном", чтобы медики могли оказать вам помощь.

Есть еще одно противопоказание – острая фаза какого-либо заболевания.

Почему врачи говорят, что людям с хроническим заболеванием сердца можно вакцинироваться, если это может привести к летальному исходу?

- Не можно, а нужно. В первую очередь нужно вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями, и, если вам врач говорит: "Я бы подождал", это – мракобесие, я считаю это уголовное преступление. Исследования препаратов прошли и в больших объемах и надо пользоваться ими. Есть доказательство безопасности, эффективности – это все, что есть, и оно сделано в полном объеме.

Является ли гипертония противопоказанием к вакцинации?

- Не является. Гипертония есть у приблизительно 60% старшего населения. Нужно ли вакцинироваться тем, у кого проблемы с сердцем? Да.

Можно ли вакцинировать подростков (17 лет, например), и к каким это может привести последствиям?

- Если мы берем Украину, то на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, до сих пор нет рекомендаций по поводу вакцинации детей с 12 до 16. Старшим 18 - есть рекомендации вакцинироваться мРНК-вакциной. Если в Законе есть лекарство общей регуляции, то в принципе, можно. Все равно нужно действовать, соблюдая протоколы государства. Протоколы в Украине в плане лечения коронавирусной инфекции были изменены в декабре, до декабря если бы их меньше соблюдали, больше бы пациентов выжило. Простите, за такие нелестные слова. В Израиле врачи бы сидели в тюрьме просто. Пока что вакцинация для подростков не так важна.

Можно ли миксовать вакцины ? Если, к примеру после Moderna были сильно выраженные реакции, можно ли при ревакцинации через полгода вакцинироваться другим препаратом?

- На сегодняшний день четких доказательных исследований, что можно миксовать вакцины нет. Безопасность есть, она пройдена в Европе. Что такое побочные эффекты от вакцины? Температура, ломает и тд. – это не побочные эффекты. Не нужно забывать, что это стандартный момент метаболизма и реакция на выработку антител. Не бывает выработки чего-то без выделения энергии, выделение энергии – это температура. Реакция та, которую мы видим у человека- это норма. Если у вас была такая реакция на вакцину Moderna, это не означает, что в следующий раз она будет такая же. Moderna из всех существующих вакцин показала наиболее лучший результат. Возможно, из-за 28 дней, а не 21 дня, как у Pfizer, возможно из-за количества генома, который там существует. На сегодняшний день в США разрешена вакцинация половиной дозы Moderna, потому что она тоже дает достаточно хороший эффект.

Разные вакцины – дают разное количество антител. У нас нет данных, чтобы увидеть надо ли ревакцинироваться или нет. Никто не знает какой уровень антител нейтрализирующий. Можно уколоть в одну руку Pfizer, в другую – Moderna, а в живот AstroZeneca и ничего человеку не будет.

Через какой период нужно ревакцинироваться?

- На сегодняшний день ревакцинация показана через полгода. У нас это принято делать одной дозой, в Европе - двумя дозами. Я думаю, что весь мир уйдет к одной дозе, если не появятся более эффективные вакцины.

Необходимо ли вакцинироваться третьей дозой?

- Сегодня третья доза вакцинации нужна, она доказана. На сегодняшний день уровень нейтрализирующих антител упал. В Израиле был рост положительных ПЦР-тестов, которые делали до 1,5% населения в день. Представьте эту цифру – 47% это были школьники, основная маса людей старше 17 лет были безсимптомные . На примере Израиля доказали, что вакцина работает. У нас на сегодняшний день 670 человек тяжелых, которые находятся в стационаре. Из них 70% невакцинированных и 30% вакцинированных. Теперь заходим в реанимацию. На 10% невакцинированных взрослых в стране приходится 70% тяжелых больных, смертей и госпитализаций. В 25 раз выходит больше смертность у невакцинированных и тяжелое течение. Невакцинированные в основном люди младше 60 лет.

Влияет ли количество антител после коронавируса на эффективность вакцины?

-Да, количество антител влияет на течение заболевания. Сколько их – никто не знает.

Можно ли проверять антитела перед вакцинацией и после?

- Можно, но не нужно, смысла в этом нет.

Можно ли вакцинироваться беременным и какие риски и на каких сроках беременности? Влияет ли вакцина на плод и репродуктивную функцию?

- Вакцина прошла исследования. Безопасностные исследования для беременных женщин и детей полностью пройдены и в полном объеме и доказаны. В Украине, мне кажется, пока еще не разрешено.

Можно ли как-то определить эффект вакцины имеют ли значение титры антител?

- Мы этого, думаю не узнаем в ближайшие 2-3 года. Да, антитела есть, если вы вакцинированы. Смысловой нагрузки для выявления антител никакого нет, для успокоения самого себя, да есть.

Стоит ли после лечения коронавируса принимать препараты, которые разжижают кровь, если стоит, то какие?

- Количество тромбозов в странах, где была вакцинация стало меньше, чем оно было до вакцинации, я говорю о тех странах, где ведется статистика. В Украине такую статистику никто не ведет, и к сожалению, никто не будет вести, пока у вас не будет уголовной ответственности врачей за их действия. У вас не будет медицины и эффективности, пока не будут садить врачей в тюрьму.

Что это означает, что вакцина лечит тромбозы? Нет, просто сейчас количество людей с пагубными привычками снизилось до определенных моментов. Но в общей популяции, если мы посмотрим по всем возрастным группам, нет ни на 1% роста тромбозов. Просто раньше мы не знали, что такое тромбоз, что такое цитокиновый шторм, что такое спайк-белок, а сейчас это все рассказывают. Если мы посмотрим по смертности количество вакцинированных и невакцинированных и уберем оттуда коронавирус, количество смертей по всем странам составляет одно и тоже число. И количество тромбозов, и количество других заболеваний одно и то же. Ничего не нужно принимать, нет никакого смысла в этом.

Влияет ли мРНК вакцина за зачатие, сколько времени должно пройти после вакцинации для зачатия?

-В принципе, не влияет никак. Рекомендовано подождать 2 недели. Вы же занимаетесь сексом не по графикам вакцинации, а потому что вы им занимаетесь. Нет ни одного процесса при выработке антител, который влияет на яйцеклетки или на то, чтобы с ними что-то случилось.

Будет ли присоединена вакцина Sinovac к списку признанных в ЕС. Она хуже защищает или не защищает?

- Нет такого, что она хуже защищает или не защищает. Она произведена в Китае. Она эффективна, поэтому правильно сделали, что у вас в Украине ее разрешили. Когда Европейский союз разрешит Sinovac? Тогда, когда Sinovac подаст протокол со всеми исследованиями и проведет исследования на территории Европы. А Sinovac это надо? Sinovac абсолютно нормально в Южной Америке, Китае, Индии и в других странах, где существуют регуляторные органы – там 4 млрд индийцев и китайцев, там очереди стоят.

Сейчас как сделал Израиль. Нам не интересно, какой вакциной вы привиты. Вы прилетели, сдайте тест на антитела и все. Показываешь, что есть антитела, тогда неинтересно никому, чем ты привит.

УНИАН

Какая вероятность заболеть вакцинированному и невакцинированному?

Невакцинированный человек распространяет вирус с большей степенью и большей мутацией. Вирус, попадая в организм, начинает репликацию. Репликация – это размножение, его пытается остановить организм. Вирус размножается, происходят мутации. Чем больше размножений, тем больше мутаций. Если в человека попадает вирус, а нет антител, он начинает размножаться, иммунитет пытается выработать антитела, потому что вирус незнакомый. Пока вирус размножается и пока антитела вырабатываются есть окно – подстраивание самого вируса под иммунитет. И чем слабее у человека иммунитет, тем больше у него мутаций. Люди, которые вакцинированы, они знакомы с этим вирусом и возможность репликаций и мутаций у них гораздо меньше.

Если, к примеру, человек сделал вакцину, а через неделю заболел коронавирусом. ПЦР-тест оказался положительным, прошел месяц, врачи говорят ему, что вторую дозу вакцины можно пока не делать. Как действовать в такой ситуации?

- Врачи сказали правильно, пока таким людям не нужно вакцинироваться, полгода как минимум. У нас недостаточно прошло времени с момента вакцинации, чтобы исследовать людей, которые заболели после вакцинации.

Напомним, что врач выступила за жесткие ограничения для невакцинированных украинцев и объяснила, почему болеют привитые.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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