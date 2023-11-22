Можно ли забирать ребенка из школы или садика во время тревоги: что говорит закон и как происходит на практике

Никаким нормативно-правовым актом в Украине не установлен прямой запрет родителям или другим законным представителям ребенка забирать его из учебного заведения, в частности во время объявления воздушной тревоги. Однако детей в большинстве своем не отпускают из школ и садиков.

В ситуации разбирался ТСН.ua.

Что говорит закон

Педагогический работник не имеет права передавать родителям ребенка во время тревоги. Об этом говорится на сайте образовательного омбудсмена Украины Сергея Горбачева.

Однако, как рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua, в Украине никаким нормативно-правовым актом не установлен прямой запрет родителям или другим законным представителям ребенка забирать его из учебного заведения, в том числе и во время объявления воздушной тревоги.

"При этом здесь следует отметить, что вопрос необходимо рассматривать в плоскости соблюдения правил безопасности и ответственности за их нарушение, как учебными заведениями, так и всеми участниками образовательного процесса, в частности учителями", — говорит адвокат.

Согласно Закону об образовании, педагогический работник должен соблюдать учредительные документы и правила внутреннего распорядка учебного заведения, выполнять свои должностные обязанности.

Так, во всех учебных заведениях, которые обеспечивают детям образовательный процесс в режиме очного обучения действуют утвержденные правила безопасности и алгоритмы действий в случае объявления воздушной тревоги по правилам установленным Кодексом гражданской защиты Украины, другим актам законодательства и соответствующим рекомендациям ГСЧС, которые должны соблюдать педагогические работники.

Согласно Приказу МВД № 579 от 09.07.2018г., выход из защитного сооружения (укрытия) возможен в случае поступления информации об отсутствии опасности.

"То есть учитель и дети, если находятся в укрытии, не могут покидать его до завершения воздушной тревоги", — объяснила Марина Бекало.

В случае нарушения педагогическим работником правил и мер безопасности, утвержденных учебным заведением, он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка учебного заведения, в частности в виде выговора.

"Однако может произойти и трагическая ситуация. Например, если учитель, нарушив правила безопасности, отпускает с укрытия ребенка до завершения воздушной тревоги, и ребенок в это время попадает в эпицентр взрыва, что приводит к тяжелым последствиям в виде смерти или телесных повреждений. В таком случае есть основания привлечь педагогического работника к ответственности по ст.137 Уголовного кодекса за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей. А потому такие предостережения образовательного омбудсмена вполне обоснованы”, — говорит адвокат.

Длинные тревоги и удушающие помещения

Вопрос, можно ли забрать ребенка родителям во время тревоги особенно актуален сегодня, когда воздушные тревоги стали длиннее и могут длиться до пяти часов из-за российского террора. Все это время дети вынуждены сидеть в укрытиях учебных заведений, даже после окончания уроков. Они, рассказывают родители, часто узкие и удушающие. А еще там собираются много детей, что способствует быстрому распространению инфекций.

Юрист и психолог Лилия Орел считает, что установленные правила должны быть пересмотрены. Чтобы родители решали, будут ли они забирать ребенка во время тревоги и несли за это ответственность.

"Есть дети, страдающие сахарным диабетом, аллергией, которые имеют ментальные нарушения, они не выдерживают столько часов в укрытии. Поэтому эти алгоритмы должны быть пересмотрены. Или предоставлено официальное согласие на уровне государственной власти: не просто рекомендуем, а потом говорим о том, что работники учебных заведений несут уголовную ответственность за то, что они отдали ребенка. Должна быть четкая позиция, что да, это родители решают, будут ли они забирать своего ребенка”, — рассказала в комментарии ТСН.ua Лилия Орел.

По ее словам, согласно Закону об образовании государство предоставляет родителям соискателей образования помощь в выполнении ими своих обязанностей, поэтому оно не может быть расценено как принуждение. И тут уже решение родителей — воспользоваться этой помощью или нет.

“Эта тема интересна не только родителям, но и педагогам. Нигде же не сказано, что происходит с зарплатой педагога, который находится в укрытии сверх нормы своего рабочего времени. Это нужно нормировать тоже. Педагоги переживают также за то, что несут уголовную ответственность. А родители — за своих детей, потому что они хотят их забрать, накормить, возможно, лечить, успокоить", — говорит Лилия Орел.

Она предлагает, чтобы родители имели возможность единовременно написать соответствующее заявление на имя директора школы или садика.

Опыт родителей и учителей

Мама ученицы одной из киевских школ Александра рассказала ТСН.ua, что в их заведении учеников отпускают во время воздушной тревоги, но родители должны отдать учителю заявление на имя директора, где говорится, что всю ответственность за ребенка с определенного времени они берут на себя.

"Когда есть понимание, что "ничего не летит", а тревога будет долгой, пытаемся забрать ребенка", — рассказывает Александра. И добавляет, что дочь стали забирать после того, как после нескольких сидений в душном подвале она заболела.

В комментариях под публикацией Лилии Орел в Фейсбуке родители оставили около сотни комментариев. Свое мнение также высказали учителя.

Пользователь по имени Валерия написала, что директор школы отказалась принять заявление, где она объяснила, что хочет забирать своего ребенка из школы во время тревог, потому что у нее начинаются панические атаки.

"Я являюсь официальным представителем ребенка, то есть матерью, и мне отказывают отдавать шестилетнего ребенка во время тревоги, хотя в заявлении написано, что всю ответственность беру на себя", — рассказала женщина.

Лилия Долгосилец-Иванова написала, что ей не отдают ребенка во время тревоги, когда продолжаются уроки, однако требуют забрать после окончания учебы, даже если угроза еще не миновала.

"Говорят заберите ребенка, потому что мой рабочий день закончился, и я не должна сидеть в укрытии с вашим ребенком", — рассказала женщина.

Ольга Костенюк написала, что в укрытии, где находится ребенок, не хватает питьевой воды на всех. Вентиляции нет, там душно. Туалета тоже нет, поэтому ребенка можно забрать во время тревоги, написав расписку.

"Есть два биотуалета, сначала они были открыты, а сейчас закрыли потому что "вы их сами мыть будете?" Так ответили детям. Их водят группами в школу в туалет”, — рассказала женщина.

А вот пользователь Ирина Зинченко пишет, что у них отменили заявления. “Директор решила, что нельзя отпускать. Все сидят, ждут”, — пишет женщина.

“А как быть ребенку с сахарным диабетом, которому нужно регулярно питаться, проверять сахар и в случае необходимости подколоть инсулин? Из укрытия не выпускают домой”, — написала Ирина Чмиль.

Учительница Ольга Пайлык рассказала, что она придерживается алгоритмов, ведет детей в укрытие и не покидает его, пока не заберут всех детей, даже если рабочий день закончился. Однако, по ее словам, укрытие холодное и неоснащенное.

“И когда все "распродают" детей кто кому, ты как учитель остаешься с одним ребенком, потому что некому забрать, завучи покидают укрытие и школу, а директор школы вообще едет домой, зная, что в подвале есть еще учитель с ребенком. А некоторые учителя даже и не спускаются в укрытие, потому что у них в тот момент не было урока и детей, да еще и после всего этого тебе постоянно напоминают очень тщательно о важности соблюдения алгоритма, потому что могут и вычитать хорошо в случае чего. А я его знаю, очень добросовестно выполняю и получаю либо насмешки со стороны коллег, что не смогла всех детей отправить, либо выслушиваю от администрации", – рассказала учительница.

“Надежд на так называемые рекомендации нет. Ситуации у всех разные. И видение их решения тоже. Учителя несут ответственность за жизнь и здоровье детей, с одной стороны, и это их обязанность. Родители имеют право беспрепятственно действовать согласно тому, что они родители. Но в любом случае нужно это делать, исходя из ситуации безопасности”, — считает учительница Лилия Гоголь.

Следовательно, прямого запрета родителям забирать своих детей из школ, садов или других учебных заведений во время воздушной тревоги нет. Однако учителя и воспитатели несут ответственность за детей. Некоторые учебные заведения решили этот вопрос следующим образом — отдают родителям детей, когда те пишут расписку, что берут ответственность за ребенка на себя.

Напомним, воздушные тревоги в Украине в последнее время стали длиннее. Они могут раздаваться до пяти часов. Дело в том, что российская армия отрабатывает дозаправку самолетов в воздухе. Таким образом, время пребывания вражеского МиГа в воздухе растет вдвое.

Читайте, что задумала Россия и можно ли не объявлять тревогу.

Читайте также: