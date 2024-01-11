Можно ли женщинам ходить в церковь не в юбке и без платка — ответ Епифания

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний призвал верующих посещать храмы и не волноваться из-за своей одежды или незнания церковных традиций.

Об этом он сказал в интервью ТСН.

Митрополит Епифаний подчеркнул, что приходить в храм можно не зная молитв или церковных правил. Он добавил, что Православная церковь Украины открыта всем. Также предстоятель ПЦУ считает, что одежда не имеет значения.

"Я всегда говорил, что не обязательно женщинам, когда впервые приходят в храм, если нет платка или нет там юбки и так далее, то это не должно быть преградой, наоборот, человек должен почувствовать, что его ждут, его здесь любят, ее поддерживают, ей дадут совет", — объяснил он.

Напомним, интервью ТСН с митрополитом Епифанием об окончании войны и календарной реформе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❓ Сколько украинцев приняли календарную реформу? Откровенный разговор с Митрополитом Епифанием

Читайте также: