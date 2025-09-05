"Мрачная атмосфера": о чем лидеры ЕС, Трамп и Зеленский договорились в Париже

Зеленский и Трамп / © ТСН.ua

Саммит «коалиции желающих» прошел в мрачной атмосфере. По крайней мере его заключительная часть, когда участники звонили Дональду Трампу — об этом сообщает немецкое издание Bild. Якобы президент США возложил ответственность на Европу относительно усиления давления на Россию.

Об этом говорится в сюжете корреспондента «Радио Свобода» Зоряны Степаненко.

Саммит в Париже показал, что стран, которые готовы защищать Украину от будущих нападений России, становится больше. Французский президент говорит о 26 странах.

Но лишь треть из них, согласно источникам «Радио Свобода», готова отправить свои войска в Украину. Западные СМИ узнали о предварительных планах. Сначала — заморозить линию фронта. И это основа: без нее невозможно никакое движение иностранных войск в сторону Украины. Далее, сообщает NBC News, могут создать огромную демилитаризованную зону, которая будет разделять позиции Украины и России.

Контроль за этим так называемым буфером, пишет Washington Post, будут осуществлять через спутник, миротворцев ООН или других наблюдателей. Возможно, из стран, которые Россия считает более дружественными. Следующий шаг — значительное укрепление украинской армии. Ее считают главной гарантией безопасности Украины.

«Мы должны превратить Украину в стального дикобраза, несъедобного для нынешних и будущих агрессоров. Это означает наличие постоянных вооруженных сил, сильных, хорошо оснащенных и современных. Наш оборонпром ускоряет сотрудничество для достижения этой цели. Европа продолжит подготовку украинских воинов», — говорит Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии.

Миссию иностранных военных возглавят Франция и Великобритания. А дислоцируют их далеко от линии разграничения. Звучат разные оценки, сколько военных из Европы может отправиться в Украину. Западные СМИ говорят о десяти тысячах. Мы слышали, что эта цифра может быть и втрое больше. Владимир Зеленский не стал фокусироваться на количестве.

Среди нерешенных вопросов — как действовать, если Россия снова пойдет в атаку. А также — какой будет роль США. СМИ со ссылкой на европейских чиновников пишут, что прозвучала готовность предоставить возможности командования и управления, а также помочь с защитой украинского неба. Макрон ждет на днях больше ясности. А разговор с президентом Трампом «коалиция желающих», пишет New York Times, использовала и для того, чтобы убедить его ввести дополнительные санкции против России. Но эти попытки, похоже, провалились. Президент США кивнул в сторону Европы — упрекнул ее за покупку российской нефти и слабое давление на Китай. Договорились, что советники Трампа сейчас обсудят с главой Еврокомиссии совместные усилия относительно дальнейших ограничений.

Но Bild пишет, что у Европы сложилось впечатление — не стоит ожидать сейчас от президента США решения о вторичных санкциях.

