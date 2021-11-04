Мраморный дворец и целебные воды: чем известен "курорт без коронавируса" Моршин и где остановиться

Мраморный дворец и целебные воды: чем известен "курорт без коронавируса" Моршин и где остановиться

В Моршине можно улучшить свое здоровье и отдохнуть.

Моршин – это известный бальнеологический курорт во Львовской области. А благодаря тому, что там, по словам местных властей, вакцинировано 75% населения и почти нет тяжелых больных – это еще и безопасное для отдыха место.

Этот городок расположен на высоте 340 метров над уровнем моря, вокруг него карпатские леса. А еще здесь есть уникальные целебные источники, благодаря которым Моршин и известен на всю Украину.

ТСН.ua узнавал, куда стоит сходить в Моршине и где можно остановиться.

Что нужно увидеть в Моршине

Приехав в Моршин, вы можете прогуляться по его улочкам, полюбоваться архитектурой XIX века и живописными видами.

Фото: Моршинский городской совет

Украшением Моршина считается "Мраморный дворец". Это – курортный дом, возведенный в 1935 году Обществом галицких врачей по проекту Марьяна Никодемовича. Вблизи дворца есть прекрасный парк с античными мраморными скульптурами, фонтанами и клумбами.

Фото: Моршинский городской совет

Рядом с "Мраморным дворцом" есть и летний амфитеатр, где проходят различные музыкальные выступления и городские празднования.

В центре Курортного парка в Моршине стоит бювет "Грибок". Это большое здание, куда приходят туристы, чтобы попить воды. Это сооружение построено еще в 1935 году прямо над уникальным источником. Кстати, вода в Моршине действительно очень полезна. Она помогает нормализовать обмен веществ, снизить уровень сахара в крови и повышает толерантность к глюкозе у больных сахарным диабетом, помогает худеть людям с ожирением, очищает организм.

Фото: Моршинский городской совет

Внутри бювета есть современная система очистки и контроля, благодаря которой туристы могут пить чистую и полезную воду.

Также в этом парке есть современный скульптурный ансамбль со 163 капельками-мозаиками. Автор скульптуры Константин Скритуцкий.

Фото: Моршинский городской совет

В центре города есть известная Бальнеологическая больница, где можно получить 40 видов лечебных процедур, в основном касающихся органов пищеварения и печени. Также здесь для больных могут разработать курс лечения, включающий употребление минеральных вод, отдых в лечебных ваннах, лечение грязями и другие.

В Моршине можно посетить и музеи и деревянную церковь Покровы Пресвятой Богородицы, построенную в 1825 году. Отдохнуть в Моршине можно и на берегу местного озера.

Фото: Моршинский городской совет

Где остановиться в Моршине

В Моршине есть большой выбор мест, где можно остановиться. Все зависит от того, с какой целью вы приехали сюда. Если вам нужно улучшить состояние своего здоровья, то лучше остановиться в одном из санаториев Моршина, их здесь 9. С собой нужно обязательно иметь паспорт и санаторно-курортную карточку, которую выдает врач.

Бюджетный номер в санатории Моршин. Фото: karpatykruiz.com.ua

Там вам предложат трехразовое диетическое питание, медицинские услуги и проживание. Часть медицинских услуг уже может быть включена в стоимость вашего пребывания в санатории, за дополнительные — придется доплатить. Стоимость пребывания в санаториях Моршина в среднем от 750 гривен в сутки за двухместный номер эконом класса.

Так выглядит бюджетный номер санатория в Моршине. Фото: karpatykruiz.com.ua

С выбором санатория и тем, сколько времени вам нужно пробыть, поможет ваш врач. Однако в среднем для оздоровления медики рекомендуют отдыхать в санаториях Моршина 12 дней.

Фото: Моршинский городской совет

Если вы приехали в Моршин, чтобы просто попить водички, то вы можете остановиться в одном из отелей, которые есть в этом городе. Их стоимость – от 600 гривен в сутки.

Также в Моршине можно остановиться в апартаментах, которые сдают в аренду местные жители. Полноценную однокомнатную квартиру здесь можно арендовать от 350-500 гривен в сутки.

Окрестности Моршина: куда еще можно поехать

Если вы восхищаетесь архитектурой, то в 45 километрах от Моршина есть город Дрогобыч. Здесь можно увидеть старинную солеварню, в которой соль варят еще с XIV века, а то и раньше. Также здесь вы можете приобрести полезную дрогобычскую соль.

А еще можно просто прогуляться по Дрогобычу, поскольку здесь есть много роскошных вилл и красивых домов, или отведать блюда из галицкой кухни.

Дрогобычский городской совет

В 36 километрах от Моршина есть город Борислав. Здесь, начиная с середины XIX века, добывали нефть, озокерит и газ. До сих пор даже в центре города здесь стоят нефтяные качалки. Некоторые из них работают.

ТСН.ua

В 23 километрах от Моршина в селе Бубнище Ивано-Франковской области есть известны Скалы Довбуша. Этим камням уже почти 70 млн. лет. По одной из легенд здесь скрывался карпатский герой Олекса Довбуш.

Также вы можете побывать и в уникальной древнерусской крепости Тустань, расположенной в 48 километрах от Моршина. Этому сооружению нет аналогов в Европе, поэтому сюда едут не только из Украины, но и соседних стран, чтобы осмотреть древнерусский город в скалах.

Фото: tustan.ua

В 40 километрах от Моршина есть также и город Стрый, который увлекает своей архитектурой и множеством интересных музеев.

Моршин – это отличное место отдыха и потому, что из-за высокого уровня вакцинации и небольшого количества инфицированных здесь не действуют запреты "красной" зоны. А еще здесь можно оздоровиться и получить незабываемые впечатления.

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