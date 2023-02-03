"Мрут славно и даже эффектно": бойцы на раритетную позицию возле Донецка уничтожили не один батальон врага

С середины прошлого декабря и, почти на протяжении всего января, рашисты пробовали на участке гарцевать своими танками.

Более полутора десятков российских танков сожгли украинские военные на Донецком направлении, а еще боевые машины пехоты и по меньшей мере до двух батальонов вражеской пехоты уничтожили. Воины 59-й мотопехотной, после боев на Херсонщине, встали на защиту Донецкого направления. Военные говорят: интенсивность вражеской артиллерии на участке несколько уменьшилась, штурмы — бронегруппами, происходят почти сутки, говорится в ТСН.

На участке фронта перед временно захваченным Донецком интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов мало чем отличается от участка вокруг Бахмута или Авдеевки. “Вражеская арта не затихла, прямо сейчас погодные условия, скажем так: погода не летная. Направление достаточно активное, постоянно противник пытается штурмовать наши позиции”, — говорит военнослужащий ВСУ Максим.

Воины предполагают, что исключительно из-за плотного тумана этот день сравнительно тихий — и это обоюдные и неприятность, и преимущество. "Как враг не видит нас, так и мы не видим врага. Это и есть помехи. Но когда туман мы можем что-то и сделать, когда он не видит”, — добавляет военнослужащий ВСУ Олег.

Одни из передовых украинских позиций на Донецком направлении, которые, как говорят здешние защитники, не менялись с 2015 года, учитывая, что линия фронта теперь вдоль всей передовой очень динамична, эти позиции — настоящий раритет. Эти бойцы были среди украинских подразделений, которые освобождали Херсонщину, поэтому должны с чем сравнивать. "Уезжает две-три БМП с пехотой, при поддержке одного-двух танков, высаживают десант, техника едет, а при поддержке артиллерии, минометов, пехота начинает продвигаться вперед", — рассказывают бойцы.

С середины прошлого декабря и, почти на протяжении всего января, рашисты пробовали на участке гарцевать своими танками. “Мрут славно, иногда даже очень эффектно это получается. Много сожженных танков, много сожженных БМП, артиллерийских систем. Ну, пехоту, за пехоту вообще молчу. Сейчас мы ее наверняка и не сосчитаем”, — говорят военные.

По меньшей мере несколько батальонов вражеской пехоты, утверждают украинские воины, уже утилизировали на этом направлении. “Выбиваем! Выбиваем, стараемся, чтобы они не шевелились, чтобы дальше продвигаться”, — утверждает военнослужащий ВСУ “Лютий”.

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