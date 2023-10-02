Мстил за родную Херсонщину: на Донетчине погиб 31-летний доброволец (фото)

Роман Шаповал, позывной Зяблик – 31-летний доброволец, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады. Он пошел в ряды Вооруженных сил Украины чтобы отомстить россиянам за родную Новую Каховку, мечтал поехать в освобожденный Крым. Защитник погиб 12 сентября в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказали его девушка Виктория и друг Виктор.

С первых дней полномасштабной войны Роман пошел в территориальную оборону в Киевской области. Затем – в территориальный центр комплектования, чтобы попасть на фронт.

Был очень зол, когда оккупанты вошли в Херсон

"Мы жили в Софиевской Борщаговке под Киевом, а его мама с братом остались в Новой Каховке. Он был очень зол, когда узнал, что город захватили, когда зашли в Херсон. Говорил, что поедет туда освобождать. Его никто не хотел отпускать в ВСУ. Прошел год после начала войны – он сказал все, я ухожу, я больше не могу ждать. Он все-таки туда добился, пошел", – вспоминает Виктория.

Виктор рассказывает, что Роман был обычным гражданским человеком. Работал в строительной компании, увлекался оружием, мотоциклами и охотой.

"Он очень классно стрелял. Из автомата Калашникова в 100 шагах сбивал гильзу. Имел золотые руки, мог из подручных материалов сделать все что угодно. Долго ждал, в военкомате говорили "мы вас вызовем". Сначала в противовоздушную оборону пробовал попасть", – говорит друг военнослужащего.

Роман Шаповал/Фото предоставила девушка Романа

Мечтал отомстить, оберегал маму и девушку

В июне Роман на два месяца уехал учиться на полигон, а 9 августа попал на фронт. Виктория рассказывает, что перед учениями он сказал ей, что наконец-то смог попасть в ВСУ и теперь отомстит россиянам. Враг разбомбил его дом в Новой Каховке Херсонской области, обокрал, а затем затопил – после подрыва Каховской ГЭС.

“Каким он был в жизни – добивался всего, хотел справедливости. Мама не знала, что он на фронте, он не хотел говорить. Знали только его друзья, брат. Он пригрозил ему, чтобы он маме не говорил. И его сестра двоюродная – все, кто знал, что он пошел на передок. Он не хотел маму огорчать, потому что… это мама”, – рассказывает Виктория.

Роман Шаповал (справа)/Фото предоставил друг Романа

Оберегал Роман и ее – отправил домой, во Львовскую область, когда начал ездить по военкоматам.

"Сказал, если его заберут, чтобы я здесь не оставалась сама: "Лучше ты сейчас уедешь и я буду спокоен, чем потом я еще буду волноваться за тебя", — говорит девушка.

Вытащил на себе раненого командира

В первый свой штурм Роман уехал 17 августа. По документам он был помощником гранатометчика, но по факту – пулеметчиком. Роман рассказывал другу, что военные пробыли в обороне 49 часов в 13 км от Бахмута.

“Только они туда приехали, сразу начались артобстрелы, обстрелы из танков, забрасывали их всем, чем можно. Говорил, даже какой-то газ пускали, что просто от него теряешь сознание. Терял сознание на два-три часа, потом ужасно болела голова, все немело, но он все равно продолжал стрелять. Рассказывал, как в его окоп на следующий день прилетела мина. Его взрывной волной отбросило, каска слетела, автомат. Но у него осколками только чуть-чуть руку поцарапало. Он говорил, что это чудо, и такого не может быть”, – говорит Виктория.

Виктор рассказывает, что во время обороны военный "сжег" два автомата, россиян было очень много. Роман получил тяжелую контузию.

“Писал, что это двое суток ада было. К вечеру вторых суток у них уже перестала работать эвакуация, потому что с нашей стороны всю технику разбили. Не могли забирать раненых. Говорил, что за двое суток три раза у него были такие моменты, что уже прощался с жизнью. Когда наши уже начали отходить назад, на свои позиции, он три километра ночью по заминированному полю вытаскивал раненого командира с пулеметом”, – рассказывает Виктор.

Чувствовал, что погибнет и прощался

В свой второй штурм Роман пошел 12 сентября. Девушка вспоминает, он всегда мне говорил, что нельзя прощаться, когда военные уходят. Однако в этот день Роман чувствовал, что может что-то случиться.

“Мы с ним 11-го созванивались, переписывались. Он не сказать, что простился… Просто такие слова говорил, как прощание. Он таких слов мне почти никогда, очень редко говорил. И еще перед штурмом он собрал вещи. Все свои вещи собрал в рюкзак. Я ему говорила, чтобы он не собирал, а он все равно. Говорил, если с ним что-нибудь случится, чтобы не искали, а все было сразу на месте”, – говорит Виктория.

Роман Шаповал/Фото дал друг Романа

Роман написал друзьям все свои данные и просил, чтобы его тело забрали с Донбасса. 12 сентября военные пошли в штурм. Больше с ним уже не было связи.

“Потом мы узнали, что они в ту же ночь выехали в Орехово-Васильевку и их сразу накрыли с гранатомета, обстреливали. Они перебежали в посадку. И как только они заскочили в окопы, их обстрелял танк прямой наводкой. Там была группа, кажется, из шести человек, все шестеро там и погибли”, – рассказывает Виктор.

Мечтал вернуться домой

Романа похоронили 28 сентября в Днепре. Военнослужащий просил, чтобы его похоронили в Киевской области, где он прожил последние шесть лет, или на Львовщине – родине своей девушки. Однако сделать этого не удалось. Ближайшие родственники Романа находятся на оккупированной Россией территории.

“Он очень хотел уехать в Крым, там, где он провел все свое детство. Очень хотел вернуться в Новую Каховку. Это были его мечты уже после того, как началась война. Рассказывал, что обязательно меня доставит в Новую Каховку, покажет мне, где жил. Очень хотел уехать в Финляндию и Норвегию. О Норвегии каждый день он говорил, очень хотел путешествовать", – говорит Виктория.

Напомним, в Черниговской области мама погибшего Героя заасфальтировала за собственные деньги улицу, названную в честь сына. Женщина хотела оставить память своего сына будущим поколениям.

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