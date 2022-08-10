Мультипредметный тест: как во время войны оценивают на знания, с какими проблемами столкнулись участники

Последний день для подтверждения участия в дополнительной сессии мультипредметного теста. Во время этой сессии пройти тестирование смогут не только наши выпускники, которые в Украине и Европе, но и те, кто от войны въехал в США и Канаду.

В завершившейся на прошлой неделе основной сессии участие приняло почти 190 тысяч участников и более 6 тысяч из них получили максимальные 200 баллов, говорится в ТСН.

Выпускница Катя из Черкасской гимназии углубленно изучала математику, но после полномасштабного вторжения России для нее и одноклассников обучение в этих стенах утихло. Впоследствии возобновилось в онлайне, однако учеников теперь чуть ли не по всему миру. Катя тоже уезжала за границу, а потом вернулась и даже попала на небольшой выпускной.

Кате вручили медаль, и она подтвердила свои знания и на мультитесте: украинская 200, математика 200, история Украины 200. «Честно, я ожидала более тяжелых задач. Готовилась, волновалась...». – говорит девочка.

Мультипредметный тест – это упрощенная версия традиционного ВНО. Один тест содержал задание по трем предметам. Математика была без задач с развернутыми ответами, украинская без произведения, а история Украины – только за современный период.

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В целях безопасности мультитесты проходили в разные дни. Когда именно и где – держали в секрете. Поскольку тестирование было растянуто во времени, участники проследили, что задачи повторялись.

Тем, кто писал позже – лучше, потому что им уже пересказали, что там спрашивают – взорвались сети. В украинском центре оценки качества образования, несправедливости не видят. «Повторялись отдельные задачи – это нормальная практика», – говорят там.

И что этим не воспользовались – демонстрируют результаты тестирования. Тех, кто составил на 200 — на исходе основной сессии не увеличилось. «Многие участники имеют результаты ниже 161 балла – это говорит, что участникам не помогало, что они знали определенную часть задач. Если добросовестно не готовились раньше и если не просто видели задачу, а учились с ней работать», — уверена заместитель директора украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Больше всего проблем при тестировании вызвали воздушные тревоги. Были случаи, когда тест приходилось прерывать несколько раз. А однажды в пункте на востоке участники просидели в укрытии более двух часов. «Даже при длительной воздушной тревоге. Продолжали тестирование. Потому что понимали, что участники еще должны доехать», — говорят в ведомстве.

Результаты тестирования участники видели сразу. Все проверяла компьютерная программа и дала сбой: по истории недосчитала участников баллов. Техническую проблему оперативно обнаружили, устранили и участники получили по заслуге. Заслуженные 200 получила и Лиза. «У меня произошла техническая ошибка по истории – сначала засчитали 192 балла, а потом в официальных результат – 200», — говорит девочка.

У Лизы 200 не только по истории Украины, но и по украинскому языку. Девушка из Северодонецка, ныне оккупированного русскими войсками. Семья уехала с началом полномасштабной войны, были за границей и вернулись в Украину. «У меня русскоязычная семья и я тоже. Но после 24 февраля начала общаться исключительно на украинском. Считаю, что язык это культурная граница, и это позиция», — говорит ребенок.

В основной сессии тестирования приняло участие около 190 тысяч участников. Набрать по двести баллов по трем предметам удалось почти полтысячи участников. А таких, у кого максимум по одному предмету – более 6 тысяч.

Это количество будет расти сегодня последний день подтверждения участия в дополнительной сессии. Она стартует уже на следующей неделе, и туда уже будут допускать еще и украинцев, которые из-за войны войны выехали в Соединенные Штаты и Канаду.

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