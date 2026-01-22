«Мурашки от этих преступлений»: шокирующие подробности обворовываний умерших на Житомирщине

С тела погибшего украинского танкиста Эдуарда Рошки патологоанатом сорвал кольцо и сдал в ломбард. / © ТСН

Реклама

На днях жена одного из погибших украинских военнослужащих, Эдуарда Рошка, выполнявшего боевые задачи на Курщине, Юлия Макаревич, рассказала в комментарии для ТСН.ua о том, что подошла к концу циничная история о срывании кольца с тела ее мужа в морге в Малине Житомирской области.

Напомним, этот случай в прошлом году вызвал волну возмущений в обществе и получил большую огласку. Полиция Житомирской области после получения заявления от Юлии Макаревич открыла уголовное производство и нашла обручальное кольцо Эдуарда Рошки в одном из ломбардов. Оказалось, что патологоанатом сорвал его с пальца погибшего воина плоскогубцами, потому что без помощи инструментов не справился. Подозреваемым оказался работник морга. В суде была доказана его вина. Как выяснилось, он оказался причастен к трем срывам украшений с тел умерших, которые поступали в его патологоанатомическое учреждение.

По словам Юлии, по состоянию на данный момент, этот патологоанатом уже отбывает наказание согласно приговору суда. Последний признал его виновным в надругательстве над телом умершего и осудил на 5 лет заключения.

Реклама

«Мой муж во время службы воевал на самых горячих направлениях, был танкистом, награжден президентом Украины «Крестом боевых заслуг». Патологоанатома Александра Дидкивского приговорили к 5 годам заключения, столько предусматривает статья уголовного кодекса. Я считаю, что этого за такое преступление недостаточно, но мы закон не обойдем…», — говорит Юлия.

Сорванное плоскогубцами обручальное кольцо с пальца Эдуарда Рошка. Фото: полиция Житомирской области

Ее адвокат Михаил Мудрак в комментарии для ТСН.ua уточнил, что после приговора суда первой инстанции обвиняемый не согласился с таким вердиктом и подал апелляционную жалобу, но Житомирский апелляционный суд оставил эту жалобу без удовлетворения.

«Решение суда вступило в силу и выполняется. На суде обвиняемый объяснял свою позицию, заезжиными, на мой взгляд, фразами. О том, что раскаивается. Но я считаю, что если человек раскаивается, то в таком случае возвращает украшения. А кольцо Эдуарда было найдено в ломбарде», — говорит Михаил Мудрак.

По его словам, в этом громком деле были другие эпизоды, от подробностей которых «идут мурашки по коже».

Реклама

Эти подробности подробно описаны в приговоре Малинского районного суда Житомирской области.

Согласно данным суда, обвиняемый, работая на должности младшего медицинского брата в период с 24 января 2024 года по 10 декабря 2024 года, снял золотые украшения с двух тел умерших. В одном случае это было обручальное кольцо с тела умершей женщины, в другом — золотая серьга с тела другой женщины. А уже 9 января 2025 года снял кольцо с тела погибшего танкиста Эдуарда Рошки.

В приговоре также говорится, что муж одной из женщин обращался к патологоанатому с предложением выкупить кольцо, но тот отрицал факт снятия украшения.

«Уже после направления материалов производства в суд, обвиняемый пытался принести извинения ему», — говорится в приговоре.

Реклама

Муж другой умершей женщины после того, как обнаружил исчезновение золотой серьги, начал самостоятельные поиски украшения и выкупил ее в ломбарде.

О позиции обвиняемого по инкриминируемым ему преступлениям в судебном приговоре говорится следующее: «Причины и мотивы этого объяснить не смог. Аналогично он поступал и в других инкриминируемых ему событиях».

В апелляционной инстанции защитник обвиняемого просил суд смягчить наказание и назначить ему испытательный срок продолжительностью 3 года. То есть освободить от отбывания наказания.

Апелляционный суд решил оставить приговор Малинского районного суда без изменений и отметил среди прочего следующее: «Доводы апелляционной жалобы защитника о том, что судом безосновательно не учтено как обстоятельство, смягчающее наказание, признание вины и искреннее раскаяние обвиняемого, коллегия судей считает необоснованными, поскольку в приговоре суда приведены мотивы, согласно которым суд пришел к выводу об отсутствии искреннего раскаяния обвиняемого и формального признания последним своей вины».

Реклама

Напомним. ранее сообщалось о том, что сняли обручальное кольцо у погибшего защитника в Житомирской области. Жена военного рассказала шокирующие подробности.