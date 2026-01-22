- Дата публикации
«Мурашки от этих преступлений»: шокирующие подробности обворовываний умерших на Житомирщине
По словам жены погибшего военного, обвиняемый патологоанатом, который обокрал тело защитника, уже получает по заслугам.
На днях жена одного из погибших украинских военнослужащих, Эдуарда Рошка, выполнявшего боевые задачи на Курщине, Юлия Макаревич, рассказала в комментарии для ТСН.ua о том, что подошла к концу циничная история о срывании кольца с тела ее мужа в морге в Малине Житомирской области.
Напомним, этот случай в прошлом году вызвал волну возмущений в обществе и получил большую огласку. Полиция Житомирской области после получения заявления от Юлии Макаревич открыла уголовное производство и нашла обручальное кольцо Эдуарда Рошки в одном из ломбардов. Оказалось, что патологоанатом сорвал его с пальца погибшего воина плоскогубцами, потому что без помощи инструментов не справился. Подозреваемым оказался работник морга. В суде была доказана его вина. Как выяснилось, он оказался причастен к трем срывам украшений с тел умерших, которые поступали в его патологоанатомическое учреждение.
По словам Юлии, по состоянию на данный момент, этот патологоанатом уже отбывает наказание согласно приговору суда. Последний признал его виновным в надругательстве над телом умершего и осудил на 5 лет заключения.
«Мой муж во время службы воевал на самых горячих направлениях, был танкистом, награжден президентом Украины «Крестом боевых заслуг». Патологоанатома Александра Дидкивского приговорили к 5 годам заключения, столько предусматривает статья уголовного кодекса. Я считаю, что этого за такое преступление недостаточно, но мы закон не обойдем…», — говорит Юлия.
Ее адвокат Михаил Мудрак в комментарии для ТСН.ua уточнил, что после приговора суда первой инстанции обвиняемый не согласился с таким вердиктом и подал апелляционную жалобу, но Житомирский апелляционный суд оставил эту жалобу без удовлетворения.
«Решение суда вступило в силу и выполняется. На суде обвиняемый объяснял свою позицию, заезжиными, на мой взгляд, фразами. О том, что раскаивается. Но я считаю, что если человек раскаивается, то в таком случае возвращает украшения. А кольцо Эдуарда было найдено в ломбарде», — говорит Михаил Мудрак.
По его словам, в этом громком деле были другие эпизоды, от подробностей которых «идут мурашки по коже».
Эти подробности подробно описаны в приговоре Малинского районного суда Житомирской области.
Согласно данным суда, обвиняемый, работая на должности младшего медицинского брата в период с 24 января 2024 года по 10 декабря 2024 года, снял золотые украшения с двух тел умерших. В одном случае это было обручальное кольцо с тела умершей женщины, в другом — золотая серьга с тела другой женщины. А уже 9 января 2025 года снял кольцо с тела погибшего танкиста Эдуарда Рошки.
В приговоре также говорится, что муж одной из женщин обращался к патологоанатому с предложением выкупить кольцо, но тот отрицал факт снятия украшения.
«Уже после направления материалов производства в суд, обвиняемый пытался принести извинения ему», — говорится в приговоре.
Муж другой умершей женщины после того, как обнаружил исчезновение золотой серьги, начал самостоятельные поиски украшения и выкупил ее в ломбарде.
О позиции обвиняемого по инкриминируемым ему преступлениям в судебном приговоре говорится следующее: «Причины и мотивы этого объяснить не смог. Аналогично он поступал и в других инкриминируемых ему событиях».
В апелляционной инстанции защитник обвиняемого просил суд смягчить наказание и назначить ему испытательный срок продолжительностью 3 года. То есть освободить от отбывания наказания.
Апелляционный суд решил оставить приговор Малинского районного суда без изменений и отметил среди прочего следующее: «Доводы апелляционной жалобы защитника о том, что судом безосновательно не учтено как обстоятельство, смягчающее наказание, признание вины и искреннее раскаяние обвиняемого, коллегия судей считает необоснованными, поскольку в приговоре суда приведены мотивы, согласно которым суд пришел к выводу об отсутствии искреннего раскаяния обвиняемого и формального признания последним своей вины».
