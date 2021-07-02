Мусор до самого потолка, страшная вонь и мухи: киевлянин превратил квартиру в свалку

Мусор до самого потолка, страшная вонь и мухи: киевлянин превратил квартиру в свалку

Люди боятся не только за собственное здоровье, но и за жизнь, ведь, говорят, мужчина еще и злоупотребляет спиртным.

В столице житель одного из домов в спальном районе превратил свою квартиру в свалку. Соседи в отчаянии. Уже 6 лет они борются с ним, но тщетно.

О том, что делать, если рядом с вами живет "плюшкин" — 2 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Жители одного из домов в спальном районе столицы показывают квартиру своего соседа. Свой дом человек превратил в свалку. От грязи и вони страдает весь подъезд. Квартира не закрыта, ее владельца внутри нет. Соседи говорят, он здесь не живет, а только переносит сюда мусор. Продолжается это уже более 6 лет. Люди боятся не только за собственное здоровье, но и за жизнь, ведь, говорят, мужчина еще и злоупотребляет спиртным.

Юрию 63 года. Мужчина рассказывает — несколько лет назад потерял работу и начал собирать мусор из-за тяжелого положения. Обещает все убрать. Соседи не верят.

У Юрия есть дочь, которая живет в соседней Буче. По телефону женщина признается — не может справиться с отцом. Говорит, готова нанять людей, чтобы вывезли мусор, но при условии, если соседи заплатят половину суммы за услуги.

В таких случаях юристы советуют обращаться с жалобами в милицию. Тогда собственника жилья заставят убрать мусор соответствующим предписанием, или сделают это за него без его разрешения.

Первые пакеты Юра выносит под наблюдением участкового. Соседи не верят, что на этом мусорная эпопея закончится.

Добиться экспертизы и, в случае необходимости, принудительного лечения можно только через суд — рассказывает врач-психиатр. Но, если такого человека не лечить, болезнь будет прогрессировать.

"Человек у которого есть обсессивно-компульсивное расстройство, он адекватен, он понимает, что он делает. Просто в силу болезненной навязчивости, он, допустим, в процессе обострения своего состояния не может эту ситуацию контролировать", — говорит эксперт.

А пока жители этого дома в последний раз поверили Юрию.

Между тем жители пятиэтажки в Киверцах, что на Волыни, страдают от соседки, которая годами сносит в свою квартиру разный хлам. А теперь еще их и затопила. Чтобы попасть внутрь, чтобы починить там трубу, людям пришлось организовать целую спецоперацию.

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