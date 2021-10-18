"Мусор, закатанный в банки": куда исчезли настоящие кильки в томате и почему магазины предлагают подделку

"Мусор, закатанный в банки": куда исчезли настоящие кильки в томате и почему магазины предлагают подделку

Кильки в томате, которые сегодня представлены на полках, отказываются пробовать даже технологи.

Килька в томате — легенда для целого поколения, палочка-выручалочка для студентов, важный элемент постного меню и просто до недавнего времени вкусный продукт.

О том, что произошло с рыбными консервами, почему попробовать их на вкус отказываются даже технологи и кто виноват в том, что от легендарного бренда осталось лишь название, 17 октября говорится в сюжете ТСН. Недели.

Журналисты ТСН приобрели с десяток банок с килькой в томате различных торговых марок и предложили оценить их будущим товароведам под эгидой профессора КНТЭУ Елены Сидоренко.

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"Это совершенно не соответствует ни одному стандарту! Не хочу пробовать. Я думаю, что такое пробовать опасно", — указывает студент 4-го курса КНТЭУ Павел Бацюра. Парень замечает: вся рыба потеряла форму, а тушки не держатся вместе.

"Какая-то фальсифицированная... и она, наверное, долго хранилась, перед тем как попасть в консервы. (...) это может вызвать отравление", — говорит Сидоренко. В нескольких банках килька была целой: с головой и внутренностями.

Вопрос возник и к качеству, и к количеству заливки. Похоже, что производители злоупотребляют сахаром и мукой для загущения. И делается это для того, чтобы скрыть настоящий залежавшийся вкус рыбки.

Консервщики с Юга Украины рассказали, что обжаренная и разобранная килька исчезла с украинских полок из-за высокой стоимости. "Мы делаем и жареную, но на Америку, на Израиль... Она дороже, масло дорогое", — объясняют производители.

Заметим, что согласно ДСТУ, качественная килька в томате должна быть обезглавлена, ровная и одинакового размера. Поэтому для внутреннего рынка большинство производителей решили забыть о хлопотах с потрошением и отрубанием голов, а требования жесткого госстандарта заменить собственными вымышленными ТУ (техническими условиями).

Производители говорят, что восстановить вкус возможно, если какая-то из сетей закажет партию, которая сейчас идет из наших рыбзаводов на США и Израиль, однако и цена взлетит в разы.

"Но что лучше: купить дешевле, чтобы выбросить подделку, или дороже, но точно вкусное? Пока даже такого выбора нет. Только мусор, закатанный в банки. Тень забытого бренда", — говорит журналист Константин Грубич.

Подробнее смотрите в сюжете ТСН:

Новости недели: почему от бренда "кильки в томате" осталось только название

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