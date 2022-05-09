Музей Сквороды отстроят: зачем россияне уничтожают памятники истории

Разрушенный оккупантами музей Григория Сковороды в Харьковской области обещают построить.
Украинские и иностранные меценаты уже готовы давать средства на восстановление усадьбы, где прожил последние дни своей жизни всемирно-известный философ. Здание музея полностью разрушили россияне, попав в него ракетой.
Зачем россияне уничтожают монументы истории, говорится в ТСН.
Григорий Сковорода добрых полжизни путешествовал по миру и, кажется, нашел райское место, где прожил последние годы своей жизни и умер в домике, который и стал его музеем. Но в мае 2022 года россияне запустили свою крылатую ракету.
Нет ни кровати, где спал философ, ни книг. Чудом уцелел памятник Сковороде: огонь его не задел. Удалось сохранить и самые ценные экспонаты: сундук Григория Савича, его скрипки, часы. Директору Натальи Мицай будто кто-то нашептывал – все нужно спрятать.
"Самые ценные вещи мы сохранили, они в схроне. Говорить где, мы, конечно, не будем. У меня все время была тревога, все время", – рассказывает директор музея.
Музей Сковороды россияне разбомбили ночью, когда в здании дежурил сын Натальи. Но он почти не пострадал: мужчина вышел из музея на улицу за несколько секунд до взрыва. Теперь Наталья Ивановна считает – сына ей уберег Сковорода. Григория Савича знают как философа, но его современники говорили о нем как о мистике. К примеру, он предвидел в Киеве чуму, а еще точно знал когда умрет, в тот день попрощался со всеми, посидел под любимым дубом, даже выкопал себе могилу и пошел спать и больше не проснулся.
"Они сумасшедшие просто. Почему было попадать в музей? Здесь что, стратегический объект, военный объект? Здесь просто культурное заведение. Наверное, хотели уничтожить нашу память, нашу культуру, вообще уничтожить эту красоту, эту памятку", – размышляет Наталья Мицай.
Сейчас памятка в плачевном состоянии – жесть из кровли висит на деревьях, стены едва держатся, не уцелела ни одна комната музея.
Стены еще тлеют, но работники музея уже говорят, что собираются восстанавливать это здание.
Напомним, 6 мая в 23 часа российские оккупанты обстреляли музей Григория Сковороды. Снаряд попал прямо в крышу здания. На территории находился 35-летний мужчина, который присматривал за музеем, к сожалению, получил ранения. Помещение практически уничтожено. Самые ценные экспонаты удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место.
Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел усадьбы Сковороды, отметил, что против Украины воюет армия, которая наносит ракетные удары по музеям. Это россияне желают принести и в другие европейские страны.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что Сковородиновка находится вдали от других поселков и объектов инфраструктуры. Поэтому оккупанты целенаправленно били по музею Григория Сковороды.