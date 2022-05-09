Музей Сквороды отстроят: зачем россияне уничтожают памятники истории

Разрушенный оккупантами музей Григория Сковороды в Харьковской области обещают построить.

Украинские и иностранные меценаты уже готовы давать средства на восстановление усадьбы, где прожил последние дни своей жизни всемирно-известный философ. Здание музея полностью разрушили россияне, попав в него ракетой.

Зачем россияне уничтожают монументы истории, говорится в ТСН.

Григорий Сковорода добрых полжизни путешествовал по миру и, кажется, нашел райское место, где прожил последние годы своей жизни и умер в домике, который и стал его музеем. Но в мае 2022 года россияне запустили свою крылатую ракету.

Нет ни кровати, где спал философ, ни книг. Чудом уцелел памятник Сковороде: огонь его не задел. Удалось сохранить и самые ценные экспонаты: сундук Григория Савича, его скрипки, часы. Директору Натальи Мицай будто кто-то нашептывал – все нужно спрятать.

"Самые ценные вещи мы сохранили, они в схроне. Говорить где, мы, конечно, не будем. У меня все время была тревога, все время", – рассказывает директор музея.

Музей Сковороды россияне разбомбили ночью, когда в здании дежурил сын Натальи. Но он почти не пострадал: мужчина вышел из музея на улицу за несколько секунд до взрыва. Теперь Наталья Ивановна считает – сына ей уберег Сковорода. Григория Савича знают как философа, но его современники говорили о нем как о мистике. К примеру, он предвидел в Киеве чуму, а еще точно знал когда умрет, в тот день попрощался со всеми, посидел под любимым дубом, даже выкопал себе могилу и пошел спать и больше не проснулся.

"Они сумасшедшие просто. Почему было попадать в музей? Здесь что, стратегический объект, военный объект? Здесь просто культурное заведение. Наверное, хотели уничтожить нашу память, нашу культуру, вообще уничтожить эту красоту, эту памятку", – размышляет Наталья Мицай.

Сейчас памятка в плачевном состоянии – жесть из кровли висит на деревьях, стены едва держатся, не уцелела ни одна комната музея.

Стены еще тлеют, но работники музея уже говорят, что собираются восстанавливать это здание.

Зачем россияне уничтожили музей Григория Сковороды

Напомним, 6 мая в 23 часа российские оккупанты обстреляли музей Григория Сковороды. Снаряд попал прямо в крышу здания. На территории находился 35-летний мужчина, который присматривал за музеем, к сожалению, получил ранения. Помещение практически уничтожено. Самые ценные экспонаты удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место.

Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел усадьбы Сковороды, отметил, что против Украины воюет армия, которая наносит ракетные удары по музеям. Это россияне желают принести и в другие европейские страны.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что Сковородиновка находится вдали от других поселков и объектов инфраструктуры. Поэтому оккупанты целенаправленно били по музею Григория Сковороды.