Музей войны под открытым небом: поселок Пески больше всего страдает от обстрелов боевиков

Музей войны под открытым небом: поселок Пески больше всего страдает от обстрелов боевиков

Мощнее всего обстреливают Cветлодарскую дугу — по позициям ВСУ били из минометов.

Несмотря на снижение интенсивности обстрелов со стороны боевиков на Донбассе, на фронте никогда не бывает спокойно. Надоедливый огонь из пулеметов и гранатометов не прекращается, а мощнее всего враг обстреливает Cветлодарскую дугу — там по позициям украинских бойцов снова били из минометов. Бойцы в окопах говорят — конца войны не видно.

О том, что сейчас происходит на передовой, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

От обстрела боевиков больше всего страдает поселок Пески Донецкой области. Здесь больше избитых стен, дырявых заборов, а из узких троп лучше не сходить — между брошенными домами можно встретить неразорвавшиеся снаряды.

Пески называют "музеем войны" под открытым небом, где обновление экспозиции происходит почти каждый день. Сюда постоянно залетают мины и снаряды.

На одном из блиндажей украинские бойцы повесили табличку "Дом ветерана войны". Военный по имени Владимир говорит, что никогда не думал, что станет тем самым ветераном, которого приглашают на школьные уроки.

"Знаете, вот как первого сентября урок мира был, то приглашали ветеранов, которые говорили — никогда в жизни нельзя повторить войны, ибо война это преступление и там убивают людей", — напоминает он.

Боец говорит, что на таких уроках и теперь надо повторять те же три слова: "Война — это преступление".

Его товарищ Александр рассказывает о ситуации на фронте, сидя в наблюдательном пункте на выброшенных кем-то из местных жителей табуретах. "Работают минометы 120 калибра, периодически — 80 калибра. Иногда бывает интенсивнее, но чтобы долго была тишина — такого нет ", — говорит он.

Бойцы мало говорят о войне, предпочитают рассказы о личной жизни. Вот, скажем, Игорь — местный рекордсмен по количеству детей, их у него аж четверо. Старшей дочери уже 11, а младшему — всего год, но он уже говорит такое важное для солдата слово "папа".

У солдата Алексея в Песках проходит медовый месяц. Говорит женился недавно — второго сентября. Хотя и знали друг друга всего месяц, но война научила — нельзя ничего откладывать на потом. Невеста это тоже поняла и сразу ответила "да".

Но как бы украинским бойцам не хотелось в родной дом, они все еще нужны здесь, в развалившихся, избитых, брошенных Песках.

Новости с фронта: Светлодарскую дугу обстреливают мощнее всего – там враг бил из минометов

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