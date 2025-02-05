Муж искал тела 19-летней беременной жены и ее 18-летней сестры: новые подробности атаки на Изюм

День траура в Изюмской громаде на Харьковщине. Из-за удара "Искандера" накануне там погибли 5 человек, еще более полусотни пострадали. Три человека в критическом состоянии, в том числе и 14-летняя девушка, которую срочно доставили в больницу областного центра.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Юлии Бойко.

В воздухе – пыль и дым после взрыва. Это первые кадры после попадания российского Искандера по центру Изюма. В эпицентре удара оказались админздания, куда люди со всего района съезжались оформлять документы. Были среди них и две сестры – 18-летняя Дарья и 19-летняя Ангелина. Старшая девушка была на 15-неделе беременности. Приехали к паспортному столу со свекровью и погибли. Врач Юрий Кузницов, который был одним из немногих медиков в Изюме во время оккупации, говорит – видел за это время немало, но мужа погибшей Ангелины, который в отчаянии прибежал в больницу, запаяет надолго.

Последствия ракетного удара по Изюму.

"Я довольно редко могу пустить слезу, но знаете когда подошел парень в военной форме и спросил "не знаете, где найти мою женщину с сестрой, они погибли в катастрофе". Он в очень тяжелом состоянии, как говорят "острая реакция на стресс", – говорит Юрий Кузнецов, врач-травматолог.

Юрий Кузнецов

Под обломками погибли пять человек. 4 прохожих и мужчина, который занимался отоплением в здании горсовета, которое восстанавливали после российской оккупации. В здании рядом в это время были несколько десятков человек – посетители и работники ЦНАПа, соцзащиты, горсовета и налоговой. Большинство из них женщины.

Пострадали и люди в многоквартирных домах рядом – их посекло осколками стекла и обломками. Екатерина в это время возилась на кухне. Говорит, пережила оккупацию, потеряла на фронте внука. А на этот раз едва и сама не попрощалась с жизнью.

"Только села и шапку поправила и оно как даст. Не поняла, что оно", – говорит Екатерина.

Екатерина – жительница Изюма

В целом пострадали более полусотни человек. Среди них – трое детей. Двое в стабильном состоянии, а вот 14-летняя девушка в критическом. Ее доставили в больницу в Харькове. В областной прокуратуре говорят уберечься от удара у них не было возможности. Баллистика прилетела через считанные секуунды после сигнала об опасности.

"В момент попадания была включена воздушная тревога, но с момента идентификации на радиолокационных системах этой ракеты и до момента попадания прошло менее одной минуты", – говорит Дмитрий Чубенко, представитель Харьковской областной прокуратуры.

Взрывной волной повреждены десятки зданий, выбиты почти две сотни окон. Коммунальщики работали до позднего вечера – расчищали завалы, закрывали разбитые стекла и укрепляли конструкции, которые могут обвалиться. В память о погибших в Изюмской громаде День траура.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: АД В ИЗЮМЕ: 57 ПОЗДРАВШИХ, погибла БЕРЕМЕННАЯ! МУТОРОШНЫЕ подробности РАКЕТНОГО УДАРА!

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по Изюму. Он призвал мировое сообщество к решительным действиям, подчеркнув, что с такой жестокостью невозможно мириться.

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