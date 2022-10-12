Муж погиб год назад, а сыну только что исполнилось 5: история врача, которую убила ракета в Киеве

Врач мчалась на работу и предупредила коллег об опоздании, но добраться ей до медучреждения, к сожалению, не удалось. Российская ракета оборвала ее жизнь и сделала ее сына сиротой.

36-летний врач отделения трансплантологии "Охматдета" Оксана Леонтьева погибла 10 октября в результате обстрелов в Киеве. Женщина как раз отвезла сына в детский сад и ехала к тяжелобольным детям, как ее жизнь оборвала российская ракета. Год назад трагически погиб ее муж, и теперь сиротой остался ее сын Григорий.

Как говорится в сюжете ТСН, о мальчике теперь будут заботиться бабушка с дедушкой. Неделю тому назад ему исполнилось 5 лет.

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Последнее СМС было в 7:25. Она написала, что опоздает, потому что есть проблема с садиком, объявлена воздушная тревога. А уже после обеда пришло известие – врач погибла.

В "Охматдете" Оксана Леонтьева работала 11 лет, у нее редкая специализация — занималась трансплантацией костного мозга.

В медучреждении все говорят о погибшем враче с грустью, но большой любовью и благодарностью.

фото/Оксана Леонтьева

Врачи рассказывают — их Оксана Григорьевна полностью отдавалась работе, а еще и сама воспитывала маленького сына Григория, потому что потеряла мужа.

Больше года назад ее мужчина трагически погиб от кровоизлияния в мозг, говорят коллеги женщины. Сыну супругов Грише вот только исполнилось 5 лет. Женщина на прошлой неделе организовала для него день рождения.

10 октября ее маленькая машина вспыхнула и сгорела почти сразу, российская ракета не оставила врачу никаких шансов и оставила ее Гришу круглым сиротой.

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Напомним, 10 октября в результате ракетных обстрелов в Киеве также погиб 41-летний начальник отдела департамента киберполиции Юрий Заскока. Полицейский в момент удара как раз ехал по бульвару Шевченко на работу. Всего известно о по меньшей мере 5 погибших от российских ракет, которыми оккупанты ударили по нескольким районам Киева 10 октября.

В результате обстрелов в столице повреждены дома местных жителей, объекты гражданской и критической инфраструктуры.

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