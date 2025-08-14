- Дата публикации
Мужчина выбрался из-под завалов, чтобы спасти жену: история героизма и потери в Никополе
В Никополе россияне убили женщину — муж пытался ее спасти.
Медики спасают 62-летнего мужчину, который получил тяжелые ранения после обстрела Никополя. Оккупанты ударили прямо по дому супругов вечером 8 августа. Жена погибла под завалами, а муж борется за жизнь.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.
62-летний Андрей в реанимации. Дочь Елена, которая потеряла маму в результате обстрела, верит — отец выздоровеет.
«Очень дружная семья. У нас две дочери и сын. И мы очень любим своих родителей, они самые лучшие, и самые искренние, добрые, какие есть. Очень трудно терять родных, но жизнь продолжается», — говорит Елена.
Это был вечер пятницы, супруги проводили его дома, когда оккупанты начали обстрел Никополя. Снаряд попал прямо в строение и разрушил дом, в котором они прожили сорок лет вместе и родили троих детей.
Тяжелораненый Андрей еще смог выбраться из разрушенного дома и позвать на помощь, надеясь спасти жену. Но оказалось — 57-летняя Ирина погибла на месте.
В крайне тяжелом состоянии без сознания мужчину доставили в Днепр.
«Черепно-мозговое ранение, поломанные кости черепа, много обломков залетело в живот, побило руку. И наши хирурги с реаниматологами делают почти героическое дело, возвращая его к жизни», — говорит врач.
Медики говорят: делают все возможное, чтобы Андрей выжил. Все трое его детей верят — отец победит угрозу.
