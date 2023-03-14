Муж заподозрил жену в попытке продать дочь и похитил младенца, а потом мама украла ребенка под носом у копов

В Украине регистрируют рекордное количество жалоб на домашнюю агрессию и насилие. Труднее всего говорят психологи, там где страдает ребенок, который не может сказать сам за себя, а родители не способны цивилизованно договариваться, говорится в ТСН.

Съёмочная група стала свидетелем того, как трехмесячную Милану делят родные отец и мать, толкающие друг друга, когда дочь между ними. Родители продолжают выяснять отношения даже, когда раздается воздушная тревога.

Мама девочки 32-летняя Зоряна Мазур, рассказывает свою историю. С мужем — 26-летним Владимиром Колоши они познакомились в Киеве незадолго до начала большой войны в принадлежащем Зоряне кафе. Стали жить вместе и планировать будущее, в том числе открыть еще одно совместное кафе в столице. Вместе делали ремонт в будущем заведении и очень радовались, когда Зоряна узнала о беременности. Дальше была скромная свадьба в военном Киеве.

Первая громкая ссора произошла из-за того же кафе — против Владимира было даже возбуждено уголовное дело за кражу имущества. Но ради будущего ребенка родители помирились и на родах были вместе. Однако почти сразу после рождения Миланы все же подали заявление на развод, которого пока не получили.

Когда дочке было полтора месяца – отец пришел навестить ребенка, но когда Зоряна вышла из дома, забрал малышку и уехал. Старшая дочь Зоряны от первого брака не смогла ему помешать. “Я поняла, он забрал коляску и бутылочку. Мне было плохо, руки тряслись, я не знала, что делать. Я не успела, я не могла поднять ребенка, не знала, как это правильно сделать, чтобы не навредить Милане”, – рассказывает девочка.

"За 10 минут он просто закутал в одеяло, бросил на заднее сиденье в авто и ехал 4 часа за рулем", — добавляет женщина.

У Владимира есть своя версия. “Переломать себя мне нужно было, но в тот момент. Она меня подтолкнула к этим действиям”, — убеждает мужчина.

Маленькую дочь он привез к родителям в Прилуки на Черниговщину и сразу подал на официальную регистрацию. Условия обитания ребенка приходили проверять ювенальная полиция, соцслужбы и врачи. Ухаживать за младенцем Владимиру помогает его мама. “Он к нам звонит: “Мама, что мне делать?”. Говорю, что иди к нам. Он с ребенком приехал к нам. Звонят, говорят “вы украли". Ребёнок не краден, мы всех впустили, что ребенок здесь, мы поехали к врачу, мы все делаем для ребенка”, — говорит мама Владимира.

Домой семья Колоши приглашает всех, кроме родной мамы малышки. Так к ним попала и съемочная группа ТСН и спросила, почему они не разрешают Зоряне быть рядом с ребенком? “Поведение ее относительно ребенка не является корректным. Ребенок, когда я приезжал с работы, не переодет, не покупан, не накормлен”, — убеждает мужчина.

Но в присутствии журналистов маме девочки все же позволено увидеться с ней. "Выросла, я пропустила самое главное три месяца, первые три месяца считают четвертым триместром беременности", — говорит женщина.

На руках у мамы ребенок успокаивается, а родители начинают снова ссориться. Во время этой ссоры раздается еще одна версия, почему Колоши хотят, чтобы ребенок жил с ними. "Верьте, не верьте, но ребенок куда-то готовится. Ей не ребенок нужен, ребенок нужен, чтобы отдать. Уже деньги получены за ребенка”, — уверяют родные младенца.

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В доказательство женщине упрекают, что все видео, которые она снимала о беременности, были якобы отчетом для будущих родителей. Когда ссора обостряется и Зоряна просит разрешения выйти с дочерью на прогулку, в дверях мешают и бабушка и дедушка, и муж. К тому же, вызывают полицию, и с ними также приходят представители соцслужбы и ювенальной полиции. В толкотню родителей никто не вмешивается. Забрать ребенка ни у отца, ни у матери без решения суда никто полномочий не имеет. “Я уже пожалел, что согласился. Ты сказала с ребенком пообщаемся, а ты схватила и хочешь уйти”, – говорит Владимир.

В разгар конфликта в дом к мужчине как раз приходят военные вручить повестку в военкомат. Пока он отвлекается на них, Зоряна выбегает с дочерью из дома и уезжает в Киев. Семья же Колоши диктует полиции жалобы на Зоряну.

Такие ситуации и скандалы в семьях психологи трактуют как травму и домашнее насилие над ребенком. «Постоянные эти рычания, постоянные эти ссоры, и постоянный повышенный тон… Ребенок тоже все это видит и согласно законодательству Украины все эти действия, которые происходят на глазах у ребенка. Это психологическое насилие”, – говорят психологи.

Таких жалоб о насилии в отношении детей за год полномасштабной войны стало больше. Об этом свидетельствует рекордное количество звонков на национальной горячей линии по предупреждению домашнего насилия против молодежи и детей. "В 2022 году был коллапс в звонках и у нас был зафиксирован самый высокий показатель обращений и это было более 176 000 обращений", — говорят у ведомств.

Сложнее всего, говорят специалисты, когда речь идет о маленьком ребенке, который не может сам пожаловаться. В случаях, когда речь идет о похищении маленького ребенка одним из родителей, даже полиция без специального решения суда или угрозы жизни ребенку вмешаться не может. "В законодательстве не предусмотрена ответственность за исчезновение ребенка с одним родителем, если конечно нет решения суда по определению места проживания общего ребенка, как раз одним из тех родителей у кого, так сказать, похитили его", — объясняют в полиции.

Суды по определению места жительства ребенка могут длиться годами. К этому готовятся и Зоряна и Владимир. После событий в Прилуках бывшая семья встречается на судебных заседаниях. Маленькая Милана живет с мамой.

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