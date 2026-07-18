«Мужа обнаружили без сердца и головы»: жена погибшего оператора БПЛА полтора года выясняет детали трагедии

Правоохранители расследуют загадочную смерть оператора БПЛА Марьяна Пенкальского / © ТСН

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На днях в соцсети получила огласку загадочная и трагическая история, которую рассказала супруга погибшего на Донетчине 33-летнего военнослужащего Ирина Пенкальская. Женщина публично обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, ряду правоохранительных органов и общественности за помощью — она предполагает, что ее муж, пилот БПЛА Марьян Пенкальский, был убит и это убийство было совершено при крайне загадочных обстоятельствах.

По ее словам, тело Марьяна было обнаружено в полусидячем положении, без головы, также отсутствовал ряд внутренних органов. Кроме того, Ирина Пенкальская говорит, что располагает информацией о том, что не все части тела мужа ей были возвращены для погребения и с болью в голосе говорит, что пережить еще несколько захоронений ей будет крайне сложно.

Детали поисков истины и подробности собственного расследования Ирина рассказала в комментарии для ТСН.ua.

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«Расскажу о тяжелом. В июле 2022 года моему мужу вручили повестку, после чего, на следующий день, он пошел в военкомат. Сказал, что не будет искать возможности уклониться, прошел ВВК, попал в морскую пехоту. Он прошел много учений, ездил на обучение в частности за границу. Работал с новыми типами БПЛА. В конце 2024 года он попал в зону боевых действий в Доброполье Покровского района. 18 декабря он мне сообщил, что 19 декабря должен быть на задании, попросил не беспокоиться. Сказал, что будет просить отпуск, чтобы присутствовать на крестинах нашего новорожденного ребенка. Он очень ждал этого ребенка, рассказывал своим побратимам, что родился мальчик. Около 4 утра я написала ему, а сообщение не было доставлено», — рассказывает Ирина Пенкальская.

Марьян Пенкальский. Фото предоставлено Ириной Пенкальской.

И продолжила: «Около 11 часов мне позвонил его командир и сказал, что ищут моего мужа и намекнул, что он, вероятно, пошел в СЗЧ. Я ответила, что мой муж этого не мог совершить и уже чувствовала — что-то случилось. С этого момента начались наши поиски».

Жена Марьяна Пенкальского выясняет истину полтора года. Фото предоставлено Ириной Пенкальской.

По ее словам, 5 февраля 2025 года ей позвонили из воинской части и сообщили, что муж находится в морге.

«Когда я пришла в себя, позже попросила рассказать о случившемся. Мне сообщили, что какой-то местный житель обнаружил тело моего мужа. Мне сообщили, что головы на теле не было, голова была разбита. 6 февраля мне сообщили, что тело направлено во Львов. В документах было написано, что причина смерти не установлена из-за отсутствия частей тела и внутренних органов. Это был шок. Я нашла адвоката и начала выяснять правду. Оказалось, что отсутствовали и сердце, и печень».

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По ее словам, она владеет информацией о том, что фрагменты тела мужчины остались и в Донецкой области, и во Львовской области.

«От них не отобрана ДНК. Я требую проведения этой экспертизы и требую, чтобы нам отдали эти фрагменты для захоронения. Трудно осознавать, что если будут отдавать частями, то будет три церемонии похорон. Мне очень тяжело, очень тяжело его родителям», — говорит Ирина.

Защищая имя своего мужа, Ирина Пенкальская говорит, что через суд добилась отмены тех документов, согласно которым муж якобы совершил СЗЧ.

«Суд встал на нашу сторону, обязал часть провести повторное служебное расследование», — уточнила она.

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И она, и ее адвокат Татьяна Садовская настаивают на том, чтобы правоохранители не саботировали это дело.

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«Для нас важна справедливость. Туловище отдали отдельно, а фрагменты головы, о которых уже известно, доставки которых из Доброполья мы добивались, военная часть из морга не забрала. Полтора года мы собирали информацию, выясняли, что произошло. От ГБР мы узнали, что никакого криминала по СОЧ в отношении Марьяна нет», — говорит Татьяна Садовская.

По ее убеждению, военнослужащий был убит с особой жестокостью.

«Я не сомневаюсь, что произошло убийство с особой жестокостью. Не знаю, какое оружие или взрывчатку использовали для того, чтобы расчленить части головы и для того, чтобы исчезли внутренние органы».

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При этом она не исключает, что Марьян стал жертвой диверсантов.

«Позиции операторов БПЛА всегда под прицелом диверсантов», — не исключает она.

По ее словам, есть много доказательств, которые умышленно утрачивались.

«Как людям жить, зная, что части тела Марьяна где-то там… Это жестоко. У меня крик души…», — говорит адвокат.

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Она добавила, что правоохранители расследуют производство по статье «Умышленное убийство», производство поручено группе следователей.

В специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона нам подтвердили наличие такого уголовного производства по факту смерти Марьяна Пенкальского. ТСН.ua направил в эту прокуратуру информационный запрос с вопросами о подробностях этого дела. Ответы будут опубликованы, как только поступят в редакцию.

Напомним, что экссоветник министра обороны Сергей Стерненко, говоря о пытках в некоторых подразделениях, среди примеров назвал историю с Марьяном Пенкальским.

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