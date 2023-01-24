Мужа убили, а у нее под легкими пуля: оккупанты расстреляли машину волонтеров, развозивших Сумщиной хлеб

Елена Ивановна, несмотря на потерю мужчины, боль физическую и душевнуб после россиян привела магазин в порядок и превратила в такой “Пункт незламности”.

Елена и Анатолий Верещаги с первого дня войны возили из Сум в оккупированные деревни хлеб машиной, пока их магазин был ночлегом для россиян. Но однажды их автомобиль расстреляли — мужчина погиб, а женщина, несмотря на травмы, нашла силы продолжить их дело, говорится в ТСН.

В село Гребениковка на Сумщина трижды в неделю в центральный магазин ровно в 9 утра приезжает машина со свежим хлебом. Его цену знает здесь каждый. С тех пор как село почти месяц жило в оккупации и чуть ли не в каждом дворе стояли российские танки и "Грады".

Именно с хлеба началась история, которую больно вспоминать Елене Ивановне — владелице магазина. “Война началась, поговорили, будут возить хлеб или не будут? Перезвонила я на Суммы к человеку, а она ответила, мы не уедем у нас русские. Муж сказал, чего же мы сидеть будем дома, все равно надо кому-то делать это. Давай поедем. Мы поехали на Сумы”, – вспоминает женщина.

Опасный путь в Сумы и оттуда в деревню – так они совершили несколько рейсов. Хлеб привозили и в родную Гребениковку, и в близлежащие села. В магазин селяне ходить боялись, особенно после того как там устроились русские. “Они здесь вертелись на месте, так что искры летели из-под гусениц. Магазин двигал весь. Зашли двое военных, начали спрашивать, где ваши люди, чего они нас боятся. Все сидели в хатах, никто не выходил. Он еще сказал, что повесьте, что продуктов нет, чтобы не влезли в магазин. Мы при нем написали, закрыли магазин на замки”, – вспоминает Елена.

И их магазин разграбили и оккупировали. “На 42 тысячи. Гармидер хороший натворили они. Все перевернуто. Что обокрали, а что переворачивали. Матрасы новые, толстые, хорошие, и они на них здесь и спали. Здесь такая вонь в магазине стояла — грязные, потные, вонючие — здесь они спали”, — добавляет владелица магазина.

Оставшись без магазина, Анатолий Иванович решил сделать его на колесах. Ездили за хлебом и возили его людям, преодолевая русские блок-посты. “Мы у человека взяли прицеп, одеялами заселяли и брали в него 620 буханок хлеба, а в машину насыпью укладывали хлеб. 300 хлеба брали и 360 батонов. Русские стояли в Сумах на въезде, останавливали проверяющую машину. Сначала при них развозили мы хлеб по селу, БТР сзади ехал. Следили ли они, что им хотелось знать?”, — говорит Елена.

Елена Ивановна с мужем возили хлеб даже в самые отдаленные – на 4 дома хутора, как Градское. Просили российских военных предупреждать блокпосты: они везут хлеб. Но на одном из них 15 марта по белой гражданской машине россияне открыли автоматную очередь. Из машины правоохранители извлекли 40 пуль. Анатолий Иванович погиб мгновенно, его жена чудом выжила, местные успели доставить ее в Сумы скорой.

“У него в голову попали, в грудь. Я на щеке видела дырку. Это еще сидели мы в машине. В его сиденье, в спинке, 4 пули было. Это же пули прошли через него. Я сидела, закрыла голову руками, повернулась клубочком и под ноги себе. Они стреляли в передок машине, в мою сторону. По голове прошлось. Я еще в машине видела, что его уже нет. "Мы больше не будем стрелять, простите нас". Или скучно было, подурачится?”, — передает момент гибели мужа Елена.

Врачи из тела женщины достали пули и осколки и почти неделю боролись за ее жизнь – 16 дней реанимации. Ей долго не решались сказать, что муж погиб.

Домой Елена Ивановна вернулась через месяц, когда Сумщина уже была деоккупирована. О ее Тосике – так называла мужчину – здесь напоминает все. “Трудно, что не хоронила, что похоронили чужие люди. Русские сказали людям, что на кладбище не идти, потому что будем, говорит, стрелять. Не дали даже людям на кладбище прийти”, — сожалеет женщина.

У нее впереди еще долгое лечение, на голове до сих пор есть раны. В теле остатки осколков и русская пуля, с которым теперь придется жить. “Пуля возле легкого. Сказали, что ее извлекать нежелательно”, — добавляет Елена.

Говорит, ей важно жить, чтобы дождаться, когда найдут убийц ее мужа. "Мне хочется просто им в глаза посмотреть, какое у них сейчас ощущение, но я не думаю, что они живы", — предполагает женщина.

Гребенковчане ждут расследования и других дел — россияне похитили их 3 односельчан — среди которых и староста села. Их судьба до сих пор неизвестна.

Оккупация объединила людей, как никогда, говорит Елена Ивановна. В еще недостроенной церкви теперь ведут службу по-украински, перейти в ВТО решили единогласно.

Елена Ивановна, несмотря на потерю мужчины, боль физическую и душевную после россиян привела магазин в порядок и превратила в некий "Пункт незламности", где всегда тепло, где нестрашный блекаут и где вкусно пахнет кофе и, конечно, свежим хлебом, за которым всегда стоит очередь .

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