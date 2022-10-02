Мужа убило на глазах: как граничащая с Херсонщиной жительница Великой Костромки живет под обстрелами

Женщины из села Большая Костромка на границе Днепропетровской и Херсонской областей осталась вдовой: мужчину убило у нее на глазах, а взрывом развалило пол дома.

Из-за практически ежедневных обстрелов русской артиллерии в деревне почти не осталось целых зданий. Но люди живут: хозяйничают, сажают огороды и, несмотря ни на что, упорно верят в победу Украины.

О жизни под обстрелами — в сюжете ТСН.

Ольга показывает пробитые насквозь металлические двери погреба. Прятались в нем постоянно с апреля. При очередном обстреле бежали туда с мужем, как только услышали свист снарядов. Но не успели. "Добежали до погреба – я первая, а он за мной. Он начал дверь закрывать. А занозы начало греть по погребу. Он закричал, а из него лужа крови. Он так склонился и все…", — вспоминает Ольга Ярошенко.

Человек погиб на месте. После похорон, чтобы не сойти с ума женщина принялась чинить полуразрушенный дом. На помощь пришли соседи. Ольга говорит, что дети уже не раз просили уехать, а она не хочет покидать родительский дом даже после гибели мужчины. "Мы на земле всю жизнь трудились. Мужчина очень землю любил. В городе я не смогу, я буду в деревне. У меня коровка есть", — говорит женщина.

В последнее время обстрелы Криворожского района и, в частности, Большой Костромы, говорят чиновники, значительно уменьшились. В село начали понемногу возвращаться выехавшие ранее жители. Все благодарят ВСУ за это хотя бы и относительное спокойствие.

"После того, как наши Вооруженные силы отбросили врага за Высокополье, значительно уменьшились обстрелы. Жизнь постепенно возвращается в населенный пункт. Выплаты осуществляются, приезжает "Укрпочта", "ПриватБанк" работает, а потому с выплатами все под контролем", — рассказал руководитель. глава военной администрации Криворожского района Евгений Ситниченко.

В победу Украины верят большинство жителей Великой Костромки. Именно поэтому они и возвращаются домой чинить обстрелянные дома и изуродованные улицы.

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