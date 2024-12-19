Мужчин мобилизуют даже с бронированием: детали новых скандалов с ТЦК

Мобилизуют даже с бронированием! В Украине поразили громким заявлением. Нардеп сообщил, что работники ТЦК принудительно доставляют в терцентры граждан, которые имеют при себе документы о бронировании. Аргументация одинакова - данные отсутствуют в системе "Оберіг", а бумажные документы не признаются работниками. Более того, "ласковая" мобилизация и "бусификация" военнообязанных в Украине, к сожалению, продолжается. Громкий скандал с участием представителей ТЦК случился на Волыни.

Все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Произвол ТЦК

ТЦК мобилизует работников провайдеров связи, несмотря на наличие документов о бронировании. О таких случаях сообщил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ко мне как члену Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поступает много обращений как от граждан так и от организаций относительно противоправных действий ТЦК и СП. Вынужден констатировать, что наметилась новая тенденция - работники ТЦК принудительно мобилизуют работников, которые имеют при себе документы, подтверждающие их бронирование", — отметил Федиенко.

Также депутат привел соответствующие примеры. Так, 18 ноября работники провайдера связи, выполняя свои должностные обязанности, выехали из г. Мукачево в с. Солотвино Тячевского района Закарпатской области для восстановления линии связи. На блокпосту на въезде в населенный пункт Нижняя Апша их остановили работники Тячевского РТЦК. Одного из работников, несмотря на документы бронирования, в тот же день, направили в Ужгород. После перемещения по разным военным частям, наконец, 20.11.2024 бронирование работника признали и 21.11.2024 отвезли в Тячевский РТЦК. Кроме того, 29 октября бригада провайдера возвращались с работ на линии из г. Богодухов Харьковской области на служебном автомобиле и, как потом выяснилось, были остановлены работниками Слободского РТЦК, которые, как отмечает Федиенко, не представлялись, были в "балаклавах".

"При проверке военно-учетных документов, были предъявлены документы, которые в установленном порядке подтверждали наличие бронирования. Однако двое работников были задержаны, доставлены в помещении Слободского РТЦК и СП г. Харьков, у них отбирались мобильные телефоны. Харьков, у них отбирались мобильные телефоны. На одного из работников был наложен штраф в сумме 17 тыс. грн, который затем был отменен, как неправомерный. Работников отпустили" — отметил депутат.

В другом случае во время выполнения работником провайдера трудовых обязанностей он был остановлен представителями полиции, которые, после проверки документов, несмотря на наличие документов о наличии отсрочки (брони) от мобилизации до 26 января 2025 года, был "задержан и доставлен в Хаджибейский РТЦК и СП".

"Протокол об административном задержании не составлялся, родные задержанного не были уведомлены о его местонахождении. Юридическая помощь не предоставлялась и не допускали адвоката. Гражданин при наличии действительного бронирования, против его воли, содержался в РТЦК и СП более двух недель" — рассказал нардеп.

Александр Федиенко отметил, что на самом деле подобных фактов значительно больше и он привел лишь те, над которыми работал в течение последней недели. Он обратил внимание представителей ТЦК, что "не стоит злоупотреблять полномочиями" и надевать "балаклавы". Также, по его словам, направлены соответствующие обращения о служебной проверке.

"Ласковая" мобилизация продолжается

Тем временем на Волыни произошел очередной скандал с ТЦК. Мужчину якобы избили люди в военной форме и забрали его из больницы в воинскую часть. Видео части инцидента опубликовал человек, который представился братом пострадавшего. По его словам, произошло это в городе Ковель. Сначала якобы работники ТЦК "дали под дых" его брату во время проверки документов. На место вызвали "скорую" и полицию. По словам брата, пострадавшего отправили на обследование хирурга. Оттуда его якобы забрали люди в форме и, ничего не объяснив жене, куда-то повезли. На видео - мужчину с носилок перебрасывают в машину.

Следует подчеркнуть, что на этот скандал уже отреагировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, работники Ковельского городского ТЦК не предоставили возможности его представителю пообщаться с пострадавшим и сообщили, что "вывезли его в воинскую часть".

"Ко мне поступило обращение от заявительницы, которая пожаловалась на действия работников Ковельского городского ТЦК и СП. 1. Женщина сообщила, что ее мужу нанесли телесные повреждения, после чего он попал в больницу. 2. Прямо из медучреждения его принудительно доставили в Луцкий МТЦК и СП. Мой представитель в Волынской области сразу выехал в областной ТЦК и СП для выяснения обстоятельств. Однако работники центра комплектования не выполняли требования Представителя и не предоставили возможности пообщаться с удерживаемым", — написал Лубинец.

Представитель Лубинца уже сообщил прокуратуру и подал заявление в ГБР относительно этого инцидента. Омбудсмен отметил, что действия работников Волынского ОТЦК и СП и Луцкого МТЦК и СП противоречат требованиям Закона Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" и могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины.

Борьба с "бусификацией"

Напомним, недавно Лубинец заявил, что работники ТЦК все меньше используют насильственный подход при мобилизации граждан. Лубинец пояснил, что его Офис внимательно реагирует на все жалобы граждан относительно незаконных действий сотрудников ТЦК. Он отметил, что в отдельных случаях его решения приводили к открытию как уголовных, так и дисциплинарных производств. В некоторых случаях это даже завершалось дисциплинарными взысканиями в отношении виновных работников. В течение этого года Офис омбудсмена получил более четырех тысяч обращений о возможных нарушениях во время мобилизации.

"Все меньше и меньше мы видим случаи именно физической "бусификации". Мы это так называем. Где-то уже поняли, что такой подход не работает. Но отдельные факты нарушения прав граждан Украины во время мобилизации остаются", — добавил омбудсмен.

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Напомним, омбудсмен заявил об уменьшении случаев "физической бусификации".

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