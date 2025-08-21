Мужчина 5 дней пролежал в коме после удара российского FPV: первый его вопрос удивил медиков

В Днепре спасают гражданского, по которому ударил дрон. / © ТСН

Гражданского из Донецкой области спасают в Днепре. Мужчина помогал другу чинить дом после обстрела, когда прилетел российский FPV-дрон. Один из друзей погиб на месте, второму — выбило глаз. После 5 дней комы в сознание он пришел уже в больнице Днепра. И первое, о чем спросил медиков: известно ли что-то о его матери, которая осталась в прифронтовом селе.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Одного глаза нет, другой едва видит, все тело посечено осколками. Виктор рассказывает: почти ничего не помнит о том страшном дне, когда с другом попали под удар FPV-дрона.

Пять дней мужчина был в коме. Огромный осколок прошил глаз и чудом не добрался до мозга.

«Минно-взрывная травма, к сожалению из глаза ничего не осталось, большой отломок больше сантиметра повредил, выбил глаз, перебил все эти стенки, так что шанс выжить у него был не очень большой», — говорит медик.

Придя в себя, Виктор по крупицам восстанавливал события того дня, когда едва не погиб. Говорит: пошел помочь другу чинить побитый обстрелами дом и сам стал мишенью.

Когда же пришел в себя, первое что спросил врачей, известно ли что-то о маме, которая осталась в селе в Донецкой области.



«Он разговаривает, очень хочет вернуться, не знает где мама, но еще его состояние не позволяет это сделать», — говорит медик.

Маме 73 года, рассказывает Виктор, и сейчас она осталась совсем одна без связи и возможности уехать.

Именно волнение за мать и стремление поскорее поехать за ней, побуждают раненого мужчину быстрее выздоравливать, уверены медики.

Ситуация на прифронтовой Донетчине тяжелая. Ежедневно, рассказывают врачи, к ним привозят гражданских раненых.

«Целыми семьями из Донецкой области привозят раненых людей, пострадавших после взрывов артиллерии, дронов. Все, кто попадают в эпицентр взрывов, к сожалению, в тяжелом или очень тяжелом состоянии и проходят через отделения реанимации», — говорит медик.

Виктор перенес уже шесть операций, впереди новые. Как только позволят врачи, мужчина планирует отправиться за мамой.

