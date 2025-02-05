"Мужчина 6 месяцев сидел на привязи в Херсоне": волонтер шокировал историей

По его словам, мужчина провел так шесть месяцев, пока не деоккупировали Херсон.

Во время российской оккупации Херсона вражеские солдаты посадили на привязь украинца, который прокричал "Слава Украине". Мужчина провел так шесть месяцев.

Об этом рассказал местный волонтер Виктор в эксклюзивном репортаже журналистки TSN.ua Алины Туришин и Виктории Гнатюк.

“У есть такая история… Человек, шесть месяцев сидевший на привязи. Потому что, когда зашли россияне, они говорят "слава России", а он говорит "Слава Украине". Он подходит и говорит ему снова "слава России", а он говорит "Слава Украине". И он как даст ему в лоб. А он такой худой, этот парень. У него мать лежачая, она вообще не ходила. Россиянин так смотрит и говорит: "Я тебя не убью, ты будешь видеть, как твоя Украина погибает, и чтобы мать твоя видела, как ты будешь у нас на привязи, как животное сидеть за свою преданность Украине", — рассказал Виктор.

По его словам, мужчина провел так шесть месяцев, пока не деоккупировали Херсон.

Волонтер из Херсона Виктор/Скриншот по видео

"Они шесть месяцев его держали на привязи. Когда мы приехали, у него с головой чуть-чуть… он тронулся. А когда мы его вывозили, он показал, где коллаборант был. Это просто невероятно – там было много телевизоров, холодильников, телефонов, чего только не было”, – говорит волонтер.

Ранее Виктор рассказал о ситуации в Херсоне. По его словам, враг постоянно обстреливает город и превращает его в "Мариуполь номер два".

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