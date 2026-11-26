Во Львовской области приговорили мужчину, который дал взятку пограничникам / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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Сокальский районный суд Львовской области признал виновным безработного жителя Волынской области, который пытался подкупить пограничника на пункте пропуска «Угринов», чтобы беспрепятственно въехать в Украину.

Об этом говорится в приговоре суда от 24 ноября 2026 года.

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Обстоятельства инцидента на границе

Согласно материалам дела, 18 июля 2026 года около 15:00 уроженец поселка Тоболы Камень-Каширского района прибыл на международный автомобильный пункт пропуска «Угринов» в Шептицком районе Львовской области. Находясь в служебном помещении, мужчина предложил и передал начальнику группы инспекторов пограничного контроля 500 польских злотых (по курсу НБУ на тот день — 11 081 гривна). За эти деньги пограничник должен был помочь ему беспрепятственно пересечь государственную границу при въезде в Украину.

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После передачи взятки мужчину задержали, а его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Приговор суда

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и просил суд не назначать ему сурового наказания. Учитывая раскаяние, активное содействие раскрытию преступления и отсутствие предыдущих судимостей, суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Сокальский районный суд постановил:

признать мужчину виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу и назначить наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен (1000 необлагаемых минимумов доходов граждан);

конфисковать в доход государства 500 злотых, которые передавались в качестве взятки.

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