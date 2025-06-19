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Мужчина два года уклонялся от мобилизации, потому что "перепутал дату": как это закончилось
Житель Закарпатья получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Суд принял решение.
В Закарпатской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который еще в мае 2023 года получил повестку, однако два года избегал мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Береговского районного суда Закарпатской области.
По данным суда, житель Закарпатья в мае 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Он получил повестку, однако уклонился он мобилизации.
На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он отметил, что не пришел в ТЦК, потому что «перепутал дату». Житель Закарпатья пообещал так больше не поступать.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 4 годам лишения свободы, однако заменили реальный срок на 2 года испытательного.
Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, 59-летний мужчина получил повестку и отказался от мобилизации из-за больной мамы