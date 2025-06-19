Мужчина два года уклонялся от мобилизации, потому что "перепутал дату": как это закончилось

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Реклама

В Закарпатской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который еще в мае 2023 года получил повестку, однако два года избегал мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Береговского районного суда Закарпатской области.

По данным суда, житель Закарпатья в мае 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Он получил повестку, однако уклонился он мобилизации.

Реклама

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он отметил, что не пришел в ТЦК, потому что «перепутал дату». Житель Закарпатья пообещал так больше не поступать.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 4 годам лишения свободы, однако заменили реальный срок на 2 года испытательного.

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, 59-летний мужчина получил повестку и отказался от мобилизации из-за больной мамы

Реклама