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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Мужчина два года уклонялся от мобилизации, потому что "перепутал дату": как это закончилось

Житель Закарпатья получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Суд принял решение.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

В Закарпатской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который еще в мае 2023 года получил повестку, однако два года избегал мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Береговского районного суда Закарпатской области.

По данным суда, житель Закарпатья в мае 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Он получил повестку, однако уклонился он мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он отметил, что не пришел в ТЦК, потому что «перепутал дату». Житель Закарпатья пообещал так больше не поступать.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 4 годам лишения свободы, однако заменили реальный срок на 2 года испытательного.

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, 59-летний мужчина получил повестку и отказался от мобилизации из-за больной мамы

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