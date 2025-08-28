Мужчина дважды получал повестки и заявил, что согласится на мобилизацию при одном условии

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Днепропетровской области к приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что готов к службе в армии при одном условии.

Об этом говорится в приговоре Широковского районного суда Днепропетровской области.

По данным суда, мужчина получил две повестки — 31 октября 2024 года и 18 марта 2025 года. Однако он так и не пришел в ТЦК для отправки на военную службу.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Житель Днепропетровщины отметил, что он «не против проходить военную службу, но хотел бы служить государству по своей специальности, поскольку он имеет соответствующее образование и разбирается в радиоэлектронике. Его знакомые военнослужащие обещали подыскать ему место в воинских частях РЭБ, но на это необходимо определенное время, а в связи с занятостью ведением подсобного домохозяйства у него нет времени уделить внимание поискам воинской части, где бы были нужны его навыки. Поэтому он ждал именно предложения».

Суд установил, что мужчина в 2023 году уже был осужден за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.309 УК Украины к наказанию в виде 2 лет лишения свободы, на основании ст.75 УК Украины был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Поскольку он находился на испытательном сроке, то окончательное наказание — 3 года и 6 месяцев лишения свободы.

Приговор суда

