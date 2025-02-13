Мужчина ехал на работу и получил повестку: он отказался от мобилизации "из-за своего возраста"

Житель Харькова получил повестку, однако отказался от мобилизации. Что решил суд?

В Харькове к 3 годам лишения свободы приговорили 54-летнего мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда. Харькова.

По данным суда, мужчина в ноябре 2023 года получил повестку, однако так и не пришел в ТЦК для отправки в воинскую часть.

На суде житель Харькова вину возразил. Он заявил, что в ноябре ехал на велосипеде на работу и его остановили сотрудники полиции. Затем подъехали военные из ТЦК и его отправили на ВВК.

"После прохождения ВВК ему выписали повестку о явке на 28.11.2023 года с вещами для отправки в воинскую часть для прохождения службы по мобилизации, однако он не пришел, был дома, поскольку 27.11.2023 года получил стресс. Затем он не уклонялся, поскольку работал. Когда его вновь вызвали в ТЦК, написал отказ по мобилизации и вообще считает, что он должен был снят с воинского учета в 2014 году по достижению предельного возраста", - заявил он.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорен 47-летний мужчина, который в помещение ТЦК категорически отказался получать повестку и уклонился от мобилизации.

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