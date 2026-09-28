Мужчина и женщина шпионили в пользу РФ и корректировали ракетные удары: сколько им заплатили и как их наказали

В Украине наказали мужчину и женщину за государственную измену / © ТСН

Реклама

В Украине к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину и женщину, которые работали на российские спецслужбы, в частности — вели скрытое наблюдение и корректировали ракетные удары.

Об этом говорится в приговоре Днепровского районного суда Днепропетровской области.

Реклама

Что известно об осужденных

Осужденными являются сожители — уроженцы города Краматорска Донецкой области:

Реклама

Мужчина, ранее неоднократно судимый.

Женщина, официально не состоящая в браке, проживавшая вместе с первым фигурантом.

Как установил суд, предатели распределяли между собой задачи, совместно снимали жилье для ведения разведывательной деятельности, приобретали оборудование и распределяли деньги, полученные от спецслужб страны-агрессора.

Вербовка и мотив

Согласно материалам дела, не позднее декабря 2023 года мужчина был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству представителем ФСБ РФ. Сотрудничество осуществлялось за денежное вознаграждение. Впоследствии к преступной деятельности мужчина привлек свою сожительницу.

Связь с куратором осуществлялась через зашифрованный мессенджер Telegram. Обвиняемые получали от него конкретные геолокации, инструкции и денежные переводы за выполненную «работу».

География шпионажа и методы работы

Преступная деятельность агентов охватывала территории нескольких областей Украины, в частности : Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черкасской, Киевской и Черниговской.

Реклама

Судом установлены следующие эпизоды их деятельности:

Злоумышленники выезжали на места «прилетов» в Полтавской и Кировоградской областях (в частности, в Полтаву и Кременчуг), где осуществляли фото- и видеофиксацию разрушений, а также выявляли позиции украинских средств противовоздушной обороны. Для круглосуточного и непрерывного наблюдения агенты использовали схему с арендой квартир. Они снимали жилье, окна которого выходили на критически важные объекты инфраструктуры и дислокации ВСУ, где устанавливали скрытые смартфоны: Гидроэлектростанции: установлены факты обустройства наблюдательных пунктов с видом на Кременчугскую ГЭС и Каневскую ГЭС (вместе с плотиной).

Промышленность и энергетика: фиксация территории Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) , а также электрических подстанций в различных регионах.

Военные аэродромы: установка средств наблюдения вблизи аэродромов вБорисполе, Черкассах иКонотопе. Техническое оснащение камер: для обеспечения трансляции в режиме реального времени агенты приобретали смартфоны, powerbankи, удлинители и кабели питания. На телефоны устанавливались специальные программы для удаленного доступа и скрытой трансляции — AirDroid иIP Webcam. Это позволяло кураторам из ФСБ РФ напрямую видеть объекты в онлайн-режиме. Слежение за логистикой ВСУ: на автодороге «Константиновка — Покровск» в Донецкой области фигуранты установили замаскированное подручными средствами устройство видеофиксации, которое служило для отслеживания интенсивности и направлений перемещения колонн военной техники Сил обороны Украины.

Сколько получили предатели от ФСБ

За свою деятельность обвиняемые получали финансирование в гривнах на свои банковские карты:

На счет мужчины поступило не менее 850 000 грн ;

На счет женщины поступило более 680 000 грн.

Общая сумма вознаграждения от российских спецслужб превысила 1,5 миллиона гривен.

Помимо государственной измены, суд доказал вину ЛИЦО_10 в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем:

Реклама

Она использовала 60 560 грн из «кровавых» доходов для внесения залога за мужа в рамках другого уголовного дела, освободив его из-под стражи.

Также осуждённая перечислила 164 576 грн в качестве залога/гарантийного взноса за покупку жилого дома в городе Краматорске, пытаясь интегрировать преступные средства в легальный имущественный оборот.

Что они рассказали в суде

На суде мужчина признал свою вину и просил «не наказывать его слишком строго». Женщина частично признала свою вину, заявив, что «не знала, что совершает преступления».

Оба подсудимых также заявили, что их сообщниками были свидетели по делу — водители такси, которые подвозили их к месту преступлений.

Таксисты же отметили, что, в частности, женщина представилась «журналисткой» и заявила, что это якобы нужно ей для работы.

Квалификация и решение суда

Суд расценил действия обвиняемых как умышленные деяния, наносящие ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины в условиях военного положения.

Суд постановил:

Признать мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества .

Женщину признать виновной по ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, а также ч. 1 и ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины. Назначить окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с распоряжением финансовыми активами, сроком на 2 года и с конфискацией имущества.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.

Новости партнеров

Новости партнеров