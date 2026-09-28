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Мужчина и женщина шпионили в пользу РФ и корректировали ракетные удары: сколько им заплатили и как их наказали
В Украине к пожизненному лишению свободы приговорили пару, которая шпионила в пользу российской ФСБ. Что они заявили в суде и как объясняли свои поступки?
В Украине к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину и женщину, которые работали на российские спецслужбы, в частности — вели скрытое наблюдение и корректировали ракетные удары.
Об этом говорится в приговоре Днепровского районного суда Днепропетровской области.
Что известно об осужденных
Осужденными являются сожители — уроженцы города Краматорска Донецкой области:
Мужчина, ранее неоднократно судимый.
Женщина, официально не состоящая в браке, проживавшая вместе с первым фигурантом.
Как установил суд, предатели распределяли между собой задачи, совместно снимали жилье для ведения разведывательной деятельности, приобретали оборудование и распределяли деньги, полученные от спецслужб страны-агрессора.
Вербовка и мотив
Согласно материалам дела, не позднее декабря 2023 года мужчина был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству представителем ФСБ РФ. Сотрудничество осуществлялось за денежное вознаграждение. Впоследствии к преступной деятельности мужчина привлек свою сожительницу.
Связь с куратором осуществлялась через зашифрованный мессенджер Telegram. Обвиняемые получали от него конкретные геолокации, инструкции и денежные переводы за выполненную «работу».
География шпионажа и методы работы
Преступная деятельность агентов охватывала территории нескольких областей Украины, в частности : Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черкасской, Киевской и Черниговской.
Судом установлены следующие эпизоды их деятельности:
Злоумышленники выезжали на места «прилетов» в Полтавской и Кировоградской областях (в частности, в Полтаву и Кременчуг), где осуществляли фото- и видеофиксацию разрушений, а также выявляли позиции украинских средств противовоздушной обороны.
Для круглосуточного и непрерывного наблюдения агенты использовали схему с арендой квартир. Они снимали жилье, окна которого выходили на критически важные объекты инфраструктуры и дислокации ВСУ, где устанавливали скрытые смартфоны:
Гидроэлектростанции: установлены факты обустройства наблюдательных пунктов с видом наКременчугскую ГЭС иКаневскую ГЭС (вместе с плотиной).
Промышленность и энергетика: фиксация территории Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), а также электрических подстанций в различных регионах.
Военные аэродромы: установка средств наблюдения вблизи аэродромов вБорисполе, Черкассах иКонотопе.
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Техническое оснащение камер: для обеспечения трансляции в режиме реального времени агенты приобретали смартфоны, powerbankи, удлинители и кабели питания. На телефоны устанавливались специальные программы для удаленного доступа и скрытой трансляции — AirDroid иIP Webcam. Это позволяло кураторам из ФСБ РФ напрямую видеть объекты в онлайн-режиме.
Слежение за логистикой ВСУ: на автодороге «Константиновка — Покровск» в Донецкой области фигуранты установили замаскированное подручными средствами устройство видеофиксации, которое служило для отслеживания интенсивности и направлений перемещения колонн военной техники Сил обороны Украины.
Сколько получили предатели от ФСБ
За свою деятельность обвиняемые получали финансирование в гривнах на свои банковские карты:
На счет мужчины поступило не менее 850 000 грн;
На счет женщины поступило более 680 000 грн.
Общая сумма вознаграждения от российских спецслужб превысила 1,5 миллиона гривен.
Помимо государственной измены, суд доказал вину ЛИЦО_10 в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем:
Она использовала 60 560 грн из «кровавых» доходов для внесения залога за мужа в рамках другого уголовного дела, освободив его из-под стражи.
Также осуждённая перечислила 164 576 грн в качестве залога/гарантийного взноса за покупку жилого дома в городе Краматорске, пытаясь интегрировать преступные средства в легальный имущественный оборот.
Что они рассказали в суде
На суде мужчина признал свою вину и просил «не наказывать его слишком строго». Женщина частично признала свою вину, заявив, что «не знала, что совершает преступления».
Оба подсудимых также заявили, что их сообщниками были свидетели по делу — водители такси, которые подвозили их к месту преступлений.
Таксисты же отметили, что, в частности, женщина представилась «журналисткой» и заявила, что это якобы нужно ей для работы.
Квалификация и решение суда
Суд расценил действия обвиняемых как умышленные деяния, наносящие ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины в условиях военного положения.
Суд постановил:
Признать мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
Женщину признать виновной по ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, а также ч. 1 и ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины. Назначить окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с распоряжением финансовыми активами, сроком на 2 года и с конфискацией имущества.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.